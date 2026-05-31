Barrichello était ’à son meilleur niveau’ quand il a quitté la F1

Selon Rubens Barrichello, sa carrière en Formule 1 s’est arrêtée alors qu’il était à son meilleur niveau. Barrichello a remporté 11 Grands Prix au cours d’une carrière qui l’a vu passer par Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn et Williams F1, pour un total de 322 départs.

Le Brésilien a quitté l’équipe Williams après la saison 2011, bien qu’il ne se sentait pas prêt à faire ses adieux à la F1 à ce moment-là, et que ce n’était d’ailleurs pas le plan prévu. Mais une mauvaise saison et le besoin de liquidités de l’équipe ont eu raison de sa place.

"J’étais encore à mon meilleur niveau quand j’ai fini chez Williams" a déclaré Barrichello.

"Malheureusement, chez Williams à cette époque, il n’y avait personne pour se lever et dire ’nous devrions faire ceci, venez par là’. Il y avait trop de gens qui possédaient l’équipe et ils avaient besoin d’argent."

"J’étais donc sous contrat pour 2012, pour une voiture dans laquelle je m’étais tellement investi... elle était tellement meilleure avec le moteur Renault. Et soudain, j’ai reçu un appel me disant que je n’étais plus dans la voiture, alors que j’étais encore au sommet de ma forme à ce moment-là."

Fernando Alonso est encore en Formule 1 à 45 ans, et Barrichello a plaisanté en disant qu’il serait toujours prêt pour la F1 si Aston Martin décidait de chercher un nouveau coéquipier pour le double champion du monde espagnol.

"S’il vient me voir maintenant et me dit ’je veux que tu sois mon coéquipier chez Aston’, je serai prêt ! Ce que j’aime chez Alonso, c’est le fait que quand on regarde ses yeux, on voit qu’il aime toujours ça."

"C’est ce que je dis à mes fils : ’Vous avez des problèmes, et vous en aurez de plus grands, mais tout dépend de ce que vous avez dans le cœur.’ Si vous aimez ça, ou si vous réalisez que vous adorez ça, vous résoudrez tous les problèmes possibles. Donc, si vous aimez ce que vous faites et que vous restez en forme, vous réussirez."