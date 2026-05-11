Mercedes, McLaren, Ferrari et Red Bull : la guerre des évolutions est lancée !

Mercedes F1 prépare l’introduction de son premier package d’évolutions majeur de la saison à Montréal, mais Toto Wolff appelle à la prudence quant à son impact réel sur la hiérarchie.

Le patron de l’écurie allemande refuse en effet de s’emballer avant d’avoir des preuves concrètes en piste.

"Non, parce qu’il faut être très prudent lorsqu’on estime ce qu’une évolution peut apporter, car une chose est de l’avoir en théorie, une autre est de constater un gain réel en temps au tour, et c’est quelque chose dont nous n’avons pas encore la preuve," a-t-il expliqué.

Même si ces évolutions confirment leur efficacité au Canada, Wolff ne s’attend pas forcément à voir Mercedes creuser à nouveau l’écart. Le contexte global du début de saison explique en partie cette retenue : Miami n’était pas initialement prévu comme le théâtre principal de l’arrivée des nouveautés pour de nombreuses équipes.

Plusieurs formations visaient en effet Bahreïn pour introduire leurs premières évolutions, avant de devoir repousser leur arrivée à Miami en raison du report des courses au Moyen-Orient. Dans certains cas, cela s’inscrit dans une séquence de développement plus large, avec d’autres nouveautés déjà programmées pour Montréal, profitant de l’intervalle de trois semaines entre les deux épreuves.

McLaren, notamment, a déjà franchi un cap en Floride avec un nouveau package, mais l’écurie britannique ne compte pas s’arrêter là.

"Tout d’abord, je dois dire que nous sommes très satisfaits des évolutions, de leur comportement, et les choses se sont déroulées comme prévu," a souligné Andrea Stella.

Le directeur de McLaren insiste sur la qualité de la corrélation entre les données et la piste.

"La corrélation était quasiment parfaite avec nos outils de développement, et je tiens avant tout à remercier les hommes et les femmes de McLaren pour avoir une nouvelle fois démontré leur talent, leurs compétences et leur savoir-faire dans la conception, la réalisation et la mise en piste de ces améliorations de la MCL40."

Dans un peloton en pleine effervescence technique, Stella note que ses rivaux n’ont pas été en reste.

"Nous avons vu d’autres voitures apporter, si ce n’est plus, au moins autant d’évolutions - Ferrari en particulier, et Red Bull - donc nous sommes satisfaits d’avoir pu suivre le rythme de développement de ces équipes."

"Nous savons, et nous sommes réalistes, que nous sommes encore un peu derrière Mercedes, et Mercedes apportera encore des nouveautés," a-t-il reconnu.

"En même temps, nous prévoyons d’introduire encore quelques pièces au Canada, puis d’autres évolutions plus spécifiques pour Monaco et ensuite pour l’Espagne, donc le pipeline est bien rempli."

"Il y a clairement encore des choses à venir et je pense que ce sont de bonnes conditions pour une saison très intéressante - pas seulement pour McLaren mais pour l’ensemble de la Formule 1," a-t-il estimé.

"Je pense que nous sommes désormais revenus dans une situation où, chaque week-end, nous pouvons avoir quatre équipes en mesure de se battre pour la pole position et pour la victoire."

Si McLaren a été la principale rivale de Mercedes à Miami, Ferrari et Red Bull ont également montré des signes encourageants avec leurs propres évolutions, laissant entrevoir une lutte plus ouverte à l’avant. Même si la présence systématique de quatre équipes aux avant-postes reste ambitieuse, la probabilité de voir un challenger émerger à chaque Grand Prix semble nettement accrue.

Dans ce contexte, et avec encore 18 manches à disputer, la bataille du développement s’annonce déterminante. Stella en est convaincu : McLaren peut encore jouer les deux titres cette saison.

"Nous avons dit que le championnat n’était pas déjà joué avant d’arriver ici à Miami, et pas nécessairement parce que nous comptions sur nos évolutions, mais simplement parce que nous n’avons disputé que trois courses," a-t-il rappelé.

"La saison est longue, et nous voulons simplement être dans la bataille du développement. Plus que tout, nous savons que la condition initiale est importante, mais que la bataille du développement le sera encore plus. Il reste beaucoup de courses, beaucoup d’évolutions à apporter, voyons à la fin de la saison qui aura fait le meilleur travail."