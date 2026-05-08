Calendrier F1 2026 : Domenicali confirme des plans alternatifs et de secours

L’incertitude continue de planer sur le calendrier 2026 de la Formule 1 et c’est cette fois Stefano Domenicali, le PDG de la F1, qui a dû prendre la parole et a confirmé les informations que nous vous révélions ces derniers jours : plusieurs scénarios de secours sont actuellement étudiés en coulisses. Il nous en dit plus... tout en refusant d’entrer dans les détails d’éventuels remplacements pour les Grands Prix annulés du Moyen-Orient.

Ces derniers jours, les discussions se sont concentrées sur la possibilité de reprogrammer les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, initialement prévus en avril avant d’être annulés en raison du conflit en Iran. Mais tant que la situation géopolitique dans la région ne se stabilise pas, aucune décision définitive ne peut être prise.

Au-delà de ces deux manches déjà perdues, un autre sujet d’inquiétude commence à émerger : les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi, programmés respectivement les 29 novembre et 6 décembre. En cas de prolongation du conflit au Moyen-Orient, ces deux épreuves pourraient elles aussi devenir impossibles à organiser.

Dans un tel scénario, le calendrier 2026 tomberait à seulement 20 courses, avec Las Vegas comme ultime manche de la saison. Jusqu’ici, la F1 n’avait pas réellement envisagé de remplacer Bahreïn ou Djeddah par de nouvelles destinations, mais une éventuelle vacance en fin de championnat pourrait théoriquement ouvrir la porte à une ou plusieurs courses supplémentaires hors du Moyen-Orient, à condition de disposer d’un délai suffisant pour rendre l’opération viable commercialement.

Interrogé lors d’une conférence téléphonique après la publication des bons résultats financiers de la F1 au premier trimestre, sur l’hypothèse d’un bouleversement du calendrier en fin de saison, Stefano Domenicali a soigneusement évité toute spéculation.

"Pour être très direct et éviter toute spéculation, la seule chose que je peux dire, c’est que nous avons des plans," a déclaré le PDG de la Formule 1.

"J’espère qu’ils n’auront pas à être appliqués, parce que nous espérons vraiment que la situation dans le monde, et pas seulement pour le sport automobile, reviendra à la normale."

Domenicali a toutefois confirmé que plusieurs scénarios étaient bel et bien étudiés selon l’évolution de la situation.

"Nous avons évidemment des plans. Les délais et les dates limites sont différents selon qu’il s’agit éventuellement de récupérer des courses qui n’ont pas eu lieu en avril, ou de ce qui pourrait éventuellement se produire, ou non, à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre (avec les courses au Qatar et Abu Dhabi)."

Le dirigeant italien a également insisté sur les lourdes conséquences logistiques et organisationnelles qu’impliqueraient des changements tardifs au calendrier, surtout si quatre courses de suite venaient à être organisées en fin d’année dans la cadre d’un des scénarios possibles : Las Vegas - Qatar - Arabie saoudite - Abu Dhabi.

"Nous sommes évidemment alignés avec les équipes et les promoteurs, parce que cela entraîne une énorme réaction en chaîne," a-t-il expliqué.

"En temps voulu, nous tiendrons tout le monde informé. Mais j’espère que vous comprenez que si nous commencions à évoquer certains scénarios maintenant, cela alimenterait des spéculations que nous voulons éviter, car, comme je l’ai dit, notre premier souhait est de nous assurer que nous puissions retourner dans les endroits où nous sommes censés courir."

Le directeur général de Liberty Media, Derek Chang, a lui aussi rappelé que la priorité restait aujourd’hui de tenter de sauver au moins une des courses déjà annulées, Bahreïn ou Arabie saoudite.

"Nous avons pris la décision difficile mais appropriée, avec la FIA et les promoteurs locaux, de ne pas organiser les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite en avril compte tenu de la situation au Moyen-Orient."

"Le bien-être de toutes les personnes impliquées en Formule 1 passe avant tout, et nous gérons toujours le calendrier avec ce principe à l’esprit. Même si cela entraîne un impact financier à court terme, cela ne change pas notre confiance dans la trajectoire à long terme du sport. Nous allons agir avec prudence et continuer à évaluer le calendrier cette année."

Le trou entre les Grands Prix d’Azerbaïdjan et de Singapour pourrait aussi être utilisé.

"Comme Stefano l’a indiqué, il pourrait être possible de reprogrammer une course vers la fin de la saison, peut-être deux."

"Nous évaluons toutes les alternatives possibles et nous essayons de prendre des décisions suffisamment rapidement afin d’avoir le plus de temps possible devant nous si des changements ou des ajustements doivent être effectués."