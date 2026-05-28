Audi F1 admet ’une stratégie peu judicieuse’ qui coûte tout espoir de points

Le Grand Prix du Canada 2026 laisse un sentiment de relative frustration chez Audi F1, dont la course a été lourdement compromise par les choix liés à la météo. Face à une piste changeante, l’écurie a misé sur des pneumatiques intermédiaires au départ, mais la piste a séché avant le départ. Malgré un nouveau week-end sans point, la structure allemande tire des enseignements constructifs de son week-end à Montréal.

Les progrès affichés en matière de fiabilité, de régularité et d’exécution globale marquent une progression notable depuis le rendez-vous de Miami, où les voitures avaient été accablées par de nombreuses avaries.

"Globalement, la course de Montréal a été fortement influencée par les conditions météorologiques et les choix de pneumatiques au départ" a déclaré Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi F1.

"Le choix entre les différents composés était délicat, et bien que nous ayons opté pour le pneu intermédiaire, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là, avec le recul, le départ retardé a finalement fait de ce choix une stratégie peu judicieuse. À partir de ce moment-là, il était évident qu’il serait difficile de remonter au classement, et nous avons finalement terminé 12e et 13e."

"Malgré quelques points positifs à retenir de ce week-end, notamment en termes de fiabilité et de performances sans incident lors de chaque séance, il reste du travail à accomplir pour transformer notre rythme en meilleurs résultats en course."

"Cela dit, nous avons le sentiment d’avoir progressé par rapport à Miami, en particulier en termes de régularité et d’exécution globale tout au long du week-end."