Aston Martin F1 veut ’améliorer’ l’opérationnel en attendant plus de performance

Le directeur de la performance en piste d’Aston Martin F1, Mike Krack, estime que l’équipe a beaucoup progressé, mais a déploré les erreurs opérationnelles qui ont limité les progrès au Grand Prix du Canada. Fernando Alonso et Lance Stroll se sont retrouvés à l’arrière de la grille au départ de la course, et le niveau affiché par l’équipe n’a pas été bien différent de celui vu lors des quatre premières courses, en dépit de quelques moments d’espoir.

Bien que la fiabilité et la performance aient causé des problèmes importants cette saison, le côté opérationnel est lui aussi un chantier que l’équipe veut faire progresser, et c’est ce domaine qui a été examiné à la loupe au Canada, après un week-end difficile.

"Pas très agréable, comme vous pouvez l’imaginer. Évidemment, l’un est indépendant de l’autre. Vous pouvez donc avoir, vous savez, la performance de la voiture qui n’est pas là où nous voulons qu’elle soit, mais c’est indépendant du fait de se reprendre" a déclaré Krack.

"Nous avons fait mieux dans le passé et nous ferons mieux à l’avenir, mais nous avons eu quelques ratés ce week-end que nous devons améliorer. Vous avez mentionné l’enjoliveur de roue que Lance a perdu, et nous avons également dû partir de la voie des stands lors de la course Sprint."

"Ce n’est évidemment pas idéal et nous devrons nous regrouper et travailler sur ces problèmes pour qu’ils ne se reproduisent plus."

Aston Martin a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne s’attendait pas à une amélioration spectaculaire de ses performances tant qu’un ensemble d’évolutions majeures ne serait pas introduit à un moment donné autour de la pause estivale. Malgré cela, Krack a pu voir des lueurs d’amélioration ce week-end, Alonso ayant roulé dans le top 10 lors des premières étapes.

"D’un pur point de vue de la performance, je pense que nous étions là où nous nous attendions à être. Au début de la course, vous savez, avec quelques bonnes décisions, vous vous retrouvez dans des positions où vous commencez rapidement à espérer. Vous savez, c’est toujours comme ça."

"Je pense que Fernando occupait la 10e place à un moment donné et Lance était 14e, en partant de la voie des stands, donc tout semble un peu flatteur. Mais la réalité reprend aussi vite le dessus et il faut toujours se rappeler, vous savez, où nous nous attendions à être."

"Parce qu’en F1, vous finissez normalement là où vous devez être, à moins d’une course complètement chaotique. Quand nous avons vu des gens abandonner ou plus d’usure, nous nous sommes dit, d’accord, continuons. Vous savez, on ne sait jamais au Canada ce qui va se passer ensuite."

"Mais il n’y a plus rien eu après cela, donc je pense qu’en fin de compte, du point de vue de la fiabilité, mis à part les aspects opérationnels que nous avons mentionnés plus tôt, je pense que, vous savez, du côté de l’unité de puissance, il n’y a pas eu un seul problème, pas une seule faille. Donc, je pense que nous avons fait beaucoup de chemin, mais la performance n’est pas là où elle devrait être."