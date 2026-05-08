Mercedes F1 vers l’implosion ? Rosberg prédit un clash inévitable

Nico Rosberg estime qu’un affrontement entre Kimi Antonelli et George Russell est désormais inévitable chez Mercedes F1, alors que la montée en puissance de l’Italien accentue la pression sur son équipier plus expérimenté.

Après le Grand Prix de Miami, Antonelli possède désormais 20 points d’avance sur Russell au championnat, au terme d’un début de saison exceptionnel. Antonelli a notamment signé ses trois premières victoires en Formule 1 depuis la pole position, une performance inédite dans l’histoire de la discipline.

La situation devient délicate pour George Russell, qui abordait la saison 2026 avec l’ambition de s’imposer comme leader naturel de Mercedes vers les titres mondiaux après le départ de Lewis Hamilton, fort de son statut de pilote le plus expérimenté de l’équipe.

Officiellement, Mercedes assure que la relation entre ses deux pilotes reste sereine et constructive. Mais pour Nico Rosberg, cette accalmie ne saurait durer.

"Bien sûr, un accrochage entre les deux arrivera," a prévenu le champion du monde 2016 dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "Nous avons déjà vu à quel point ils sont proches, et il est inévitable que cela se produise, surtout s’il y a un titre en jeu."

Fort de son expérience personnelle face à Lewis Hamilton chez Mercedes, Rosberg estime que l’équipe doit anticiper pour éviter une rivalité destructrice.

"Quand des choses se produisent en piste, il faut les gérer en dehors," a-t-il expliqué.

"C’est davantage un conseil pour Toto Wolff. Il doit s’asseoir avec eux, tout discuter, et savoir à l’avance comment se comporter lorsque certaines situations de confrontation se présentent."

Rosberg n’a pas tari d’éloges à l’égard d’Antonelli, qu’il compare directement à Max Verstappen.

"Un phénomène," a-t-il lancé.

"L’un des plus grands talents que j’ai vus en karting, avec Max Verstappen."

"L’an dernier, lorsqu’il a connu des moments difficiles et que certains doutaient de ses capacités, je n’ai cessé de répéter : ’Calmez-vous, il faut lui laisser du temps, ce gars va y arriver’. Et c’est ce qui s’est passé."

"Pour la suite ? Il doit continuer à piloter comme ça. Ensuite, il devra être capable de tout couper autour de lui. Ne pas écouter ni regarder ce qui se dit sur lui. Se consacrer à la saison, course après course."

De son côté, Timo Glock estime que George Russell a également sa part de responsabilité dans son week-end difficile à Miami, notamment sur le plan technique. L’ancien pilote de F1 et consultant allemand a réagi aux aveux de Russell, qui a révélé qu’il avait testé des réglages de différentiel au volant lors de la fin de la course. Des réglages utilisés par Antonelli dès le début du week-end.

"Si je suis en retrait tout le week-end et que je réalise que mon équipier utilise un réglage de différentiel différent, alors je dois l’essayer dès le vendredi ou au plus tard le samedi," a-t-il expliqué.

"Vous savez exactement ce que fait l’autre pilote. George doit réagir plus tôt surtout s’il voit qu’il concède en moyenne quatre dixièmes de seconde."