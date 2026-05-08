La F1 explose ses revenus au premier trimestre 2026 !

Liberty Media a dévoilé des résultats financiers particulièrement solides pour la Formule 1 au premier trimestre 2026, avec une hausse de revenus de 53 % par rapport à la même période l’an dernier.

Entre janvier et mars, les revenus de la discipline sont passés de 342,6 millions d’euros à 524,5 millions d’euros, tandis que le résultat opérationnel a basculé d’une perte de 23,8 millions d’euros en 2025 à un bénéfice de 91 millions d’euros cette année.

Cette forte progression s’explique en partie par le calendrier. En 2025, seuls les Grands Prix d’Australie et de Chine avaient été disputés avant la fin du mois de mars, alors que le Grand Prix du Japon s’est ajouté cette année à la période comptabilisée.

Cela a naturellement entraîné une hausse importante des revenus liés à l’organisation des courses.

Par ailleurs, l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite a également eu un effet mécanique sur certains revenus répartis proportionnellement sur l’ensemble du calendrier. L’an dernier, deux courses sur 24 avaient été disputées sur cette période, contre trois sur 22 cette saison.

Le fait que Liberty Media utilise désormais cette base de calcul semble également indiquer que le groupe considère que les deux manches annulées ne seront probablement pas réintégrées au calendrier 2026, même si des discussions ont toujours lieu pour un aménagement de la fin de la saison (à lire ici).

Dans son rapport, Liberty souligne que les revenus principaux de la F1 ont augmenté "grâce à une course supplémentaire disputée durant le trimestre, à une reconnaissance proportionnelle plus élevée des revenus liés à la saison et à l’augmentation des frais contractuels."

Le groupe précise également que "les revenus issus des droits médias et du sponsoring ont progressé en raison de l’effet du calendrier sur la comptabilisation des revenus saisonniers."

"Les autres revenus de la F1 ont augmenté au premier trimestre principalement grâce à des revenus plus élevés provenant de l’hospitalité, du fret et des déplacements liés à une épreuve supplémentaire disputée," indique également Liberty Media.

"Les revenus liés à l’hospitalité ont également augmenté grâce à la croissance sous-jacente des ventes du Paddock Club et aux nouvelles offres d’hospitalité haut de gamme."

Liberty ajoute enfin que "les revenus de la F1 ont aussi progressé grâce à la hausse des revenus de licences et à la croissance des activités du Grand Prix de Las Vegas."

Dans un communiqué, Stefano Domenicali s’est félicité de la santé économique actuelle de la discipline.

"Nous avons connu un début de saison passionnant, en piste comme en dehors, avec davantage de dépassements et un début de championnat très compétitif," a déclaré le président-directeur général de la F1.

"Nous continuons de constater une dynamique positive dans l’ensemble de nos activités, notamment avec un excellent début de partenariat avec Apple aux États-Unis, un nouvel accord pluriannuel avec notre partenaire historique Sky, ainsi que l’arrivée de nouvelles relations commerciales, notamment avec Standard Chartered et Marsh."

Domenicali assure également que la F1 poursuit ses efforts de modernisation.

"Nous restons concentrés sur l’évolution continue du sport, notamment en renforçant notre manière de nous connecter aux fans à travers le monde et en travaillant avec la FIA et les équipes pour améliorer encore le produit en piste. Ensemble, nous sommes déterminés à proposer des courses compétitives et à poursuivre notre croissance de référence dans l’industrie."

Le président et directeur général de Liberty Media, Derek Chang, a lui aussi affiché son optimisme.

"Liberty Media réalise un excellent début d’année 2026, avec une dynamique soutenue en Formule 1 et la mise en œuvre de notre stratégie à long terme pour le MotoGP," a-t-il déclaré.

Selon lui, "la Formule 1 continue de démontrer la force de sa plateforme mondiale, avec des audiences en croissance et un engagement des fans toujours plus fort, générant une demande solide sur tous les aspects commerciaux."

Chang voit également un fort potentiel de croissance autour du MotoGP. "Nous sommes enthousiastes face aux opportunités importantes d’élargir progressivement la portée commerciale du MotoGP."

Enfin, le dirigeant assure que Liberty Media entend poursuivre une stratégie de croissance durable.

"Nous restons concentrés sur une exécution disciplinée, sur l’investissement dans nos marques de classe mondiale et sur l’évaluation des opportunités de déploiement du capital afin de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires."

Domenicali défend la Formule 1 version 2026

Les actionnaires et investisseurs n’ont pas manqué d’interroger l’Italien sur les critiques qui dominent les médias et les réseaux sociaux. Le PDG a tenu à rassurer et a souligné comment la Formule 1 continue d’évoluer et de se projeter dans l’avenir malgré les critiques formulées à l’encontre du nouveau règlement en début de saison.

"Le dernier week-end à Miami, malheureusement marqué par le décès tragique d’Alex Zanardi, a été un Grand Prix absolument magnifique. Ici, en Amérique, on commence à comprendre ce qu’est la Formule 1. Cet intérêt témoigne de l’envergure de notre sport, un sport toujours tourné vers l’avenir. J’en suis ravi."

"Nous sommes résilients. Au début, tout le monde parle, mais au final, il faut bien que quelqu’un tire les conclusions."

"Je suis fier, car chacun comprend qu’au cœur de tout cela, il y a bien sûr la compétition sportive, la lutte entre les pilotes, les équipes et les ingénieurs, mais aussi une toute autre dimension que les gens vivent d’une manière totalement différente."

"Bien sûr, la réglementation est ce qu’elle est et elle évolue constamment, mais cela a toujours fait partie intégrante de la Formule 1. Avec toutes les parties prenantes à l’élaboration de la réglementation, nous essayons de tenir compte des tendances et des évolutions, mais pour l’instant, notre priorité est de rendre les courses passionnantes. Nous verrons ce qui se passera lors du prochain Grand Prix du Canada, qui est notre objectif actuel, mais je suis ravi de la situation actuelle."