Haas F1 a sauvé les meubles après ’une course très difficile’ au Canada

À l’issue d’un Grand Prix du Canada 2026 particulièrement exigeant, l’écurie Haas F1 dresse un bilan mitigé de son week-end. Au milieu d’un test grandeur nature pour validr les nouvelles pièces installées d’abord sur la monoplace puis celle d’Esteban Ocon, la structure américaine a dû faire preuve de résilience pour inscrire un point au championnat et comprendre le fonctionnement de sa monoplace, qui reste encore à analyser avec un package très différent de celui du début de saison.

Malgré des opérations globalement perfectibles, notamment au stand, l’analyse des données post-course offre des pistes de compréhension claires pour les ingénieurs, qui devront désormais trouver les clés d’exploitation de la voiture.

"Ce fut une course très difficile. Le choix des pneus était particulièrement compliqué au départ, avec une adhérence très faible due à la pluie fine. Heureusement, nous avons pu démarrer avec les bons pneus, et leur dégradation a été minime" a déclaré Ayao Komatsu, le team principal.

"Le problème d’équilibre rencontré ce week-end a rendu la tâche très ardue pour les deux pilotes : préserver les pneus avant et éviter le blocage des freins. Ollie s’en est très bien sorti, même si Esteban a eu un peu plus de mal. Je pense cependant que la cause fondamentale du problème est la même."

"Nous comprenons aussi pourquoi nos arrêts au stand ont été lents, et nous devons les améliorer. Au moins, nous avons marqué un point, ce qui est positif. Nous savons maintenant pourquoi nous n’avons pas été performants ce week-end, et le message est clair : restons unis. L’important, c’est de trouver la solution, d’améliorer la voiture et notre exécution. Nous pouvons y arriver."