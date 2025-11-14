’C’était ridicule’ : la véritable histoire de la Super Licence de Verstappen

Laurent Mekies, aujourd’hui directeur d’équipe de Red Bull Racing, a révélé que son tout premier rôle à la FIA il y a dix ans avait été… de réformer le système d’accès à la Super Licence, peu après qu’un certain Max Verstappen, alors âgé de 17 ans, eut obtenu la sienne.

Verstappen est devenu en 2015 le plus jeune débutant de l’histoire en Formule 1. Mais contrairement à l’idée selon laquelle sa présence à la FIA aurait facilité son arrivée dans l’élite, Mekies raconte que sa mission était exactement l’inverse. Selon lui, le président de la FIA de l’époque, Jean Todt, lui aurait confié la tâche de resserrer les règles pour qu’un tel cas "ne puisse plus se reproduire".

Avant d’intégrer la FIA en 2014, Mekies avait déjà roulé sa bosse dans le paddock, chez Arrows, Minardi ou encore Toro Rosso. Au moment où Verstappen effectuait son saut express de la F3 vers la F1 pour débuter chez Toro Rosso la saison suivante, il entrait donc en fonctions dans les bureaux de Paris.

Dix ans plus tard, les deux hommes se retrouvent désormais associés chez Red Bull, avec l’objectif de prolonger le succès de l’écurie. Et c’est dans le podcast interne Talking Bull que Mekies a levé le voile sur l’histoire, lorsque les animateurs lui ont suggéré qu’il avait aidé Verstappen à obtenir sa Super Licence.

"Eh bien, ne lui dites pas, mais c’est en fait exactement l’inverse," a-t-il corrigé avec humour.

"Je suis arrivé à la FIA juste au moment où Max a reçu sa Super Licence à 17 ans, et la toute première chose que Jean Todt, le président de la FIA à l’époque, m’a demandée de faire, c’était : ’Tu sais, ce jeune Max vient de recevoir sa licence à 17 ans. C’est ridicule’."

Toujours selon Mekies, Todt aurait alors insisté : "Selon lui, ’les gens ne comprendront pas pourquoi tu ne peux pas avoir un permis de conduire pour la route mais tu peux piloter une F1. Alors, s’il te plaît, regarde cela avec ton équipe. Crée une nouvelle structure pour l’obtention d’une Super Licence, parce que cela ne peut plus arriver’."

"Donc, grâce au fait que Max était si exceptionnel, nous avons désormais un système de points complètement nouveau, incluant un âge minimum," explique Mekies.

"Il vaut mieux qu’il ne sache pas que j’essayais de l’arrêter… juste un peu !"

La réforme introduite à la suite de ce contexte impose en effet aux pilotes d’obtenir un minimum de 40 points de Super Licence sur une période de trois ans, et d’être âgés d’au moins 18 ans. Des dérogations restent possibles, mais demeurent rares et strictement encadrées.

Cette saison, le jeune pilote Red Bull Junior Arvid Lindblad a toutefois obtenu une exception de la FIA pour participer aux EL1 du Grand Prix de Grande-Bretagne, un mois avant ses 18 ans, illustrant que le cadre peut être ajusté au cas par cas.