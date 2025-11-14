Cadillac F1 : Pérez a été choisi pour son talent, pas pour ses sponsors

L’écurie Cadillac F1 a tenu à mettre les choses au clair : Sergio Pérez n’a pas été recruté pour sa popularité ni pour le soutien financier de ses sponsors mexicains, mais bien pour ses qualités de pilote et son expérience.

L’ancien pilote Red Bull, écarté à la fin de la saison dernière, fera son retour en Formule 1 en 2026 avec Cadillac, où il fera équipe avec Valtteri Bottas. Une association prometteuse, mais aussi l’une des plus expérimentées de la grille, puisque les deux hommes approchent la quarantaine.

Bottas sort d’une solide saison avec Sauber, durant laquelle il a dominé Guanyu Zhou , avant de reprendre un rôle de pilote de réserve chez Mercedes. Pérez, lui, n’avait plus pris le volant d’une F1 depuis Abu Dhabi en 2024, mais a participé ce jeudi à un test au volant d’une Ferrari de 2023 destiné à entrainer sa nouvelle équipe aux procédures.

Ces derniers mois, certains observateurs ont suggéré que Cadillac avait choisi Pérez davantage pour son image que pour sa vitesse. Une accusation que Graeme Lowdon, directeur de l’écurie américaine, rejette fermement.

"Nous avons vraiment sélectionné Checo pour ses mérites, c’est l’essentiel," a déclaré Lowdon à ESPN.

"C’est un pilote de Formule 1 très rapide, et il nous aide à construire cette équipe. Le fait qu’il soit populaire et apprécié de tant de gens est un avantage, c’est fantastique pour nous, car cela signifie que nous ramenons sur la grille un pilote soutenu par une immense base de fans."

Lowdon insiste toutefois sur le fait que le choix de Pérez repose avant tout sur sa performance en piste.

"Il est très clair que nous l’avons choisi pour ses capacités au volant d’une Formule 1. Et c’est formidable qu’il attire autant de fans, nous voulons faire quelque chose de spécial pour eux."

L’arrivée de Cadillac sur les grilles de la Formule 1 est un événement rare, et l’équipe entend bien capitaliser sur l’aura de son nouveau pilote pour fédérer une communauté autour de ce projet inédit.

"Une nouvelle équipe en Formule 1, c’est quelque chose de très rare," a souligné Lowdon.

"Nous voulons que tous les fans de Checo nous rejoignent dans cette aventure, maintenant que nous entamons nos premières saisons dans la discipline. Nous voulons partager toute cette expérience avec eux. Mais, sans aucun doute, nous l’avons choisi parce qu’il est rapide."

Avec son expérience solide au sein du peloton, notamment ses années remarquées chez Force India, Pérez semble être le profil idéal pour guider une jeune écurie dans ses débuts en F1.

"Le Checo que je veux voir, c’est celui que nous connaissons tous : il est rapide, mais il a encore bien plus à offrir à une équipe comme la nôtre."

"Grâce à son expérience dans de nombreuses structures, dont plusieurs de très haut niveau, il peut nous aider à bâtir notre projet sur des bases solides."