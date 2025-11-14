Pas de roulage dans la Ferrari SF-23 pour Bottas chez Cadillac F1

Cadillac fait une première apparition discrète sur un circuit de Formule 1, non pas avec sa propre voiture, mais avec une Ferrari 2023 noire sans insignes, pilotée par Sergio Perez à Imola.

Organisé avec le soutien de Ferrari, cet essai de deux jours a pour but de former la toute nouvelle équipe de mécaniciens de Cadillac avant les débuts officiels de la marque américaine en F1 en 2026.

"Nous ne testions pas la voiture, mais notre personnel," a déclaré le directeur de l’équipe, Graeme Lowdon.

"Nous voulons que notre équipe vive les mêmes expériences que ceux qui se trouvent chaque jour dans la voie des stands de Formule 1."

Ferrari a fourni une SF-23 de 2023 (photo ci-dessous) ainsi que le personnel et les installations. Arthur Leclerc a testé la voiture à Fiorano avant qu’elle ne soit expédiée à Imola, où une trentaine d’employés de Ferrari et une vingtaine de Cadillac ont travaillé ensemble dans les stands adjacents.

Perez, sous contrat avec Cadillac jusqu’en 2027 au moins, a mené à bien le programme sans encombre. Son coéquipier Valtteri Bottas n’a toutefois pas pu y participer en raison de son contrat de pilote de réserve chez Mercedes, qui expire seulement à la fin de 2025.

Le Finlandais se trouve actuellement en Australie, où lui et sa compagne Tiffany Cromwell ont acheté un vignoble. S’adressant à la chaîne locale Nine, Bottas a déclaré que la mise en place de sa nouvelle équipe se déroulait comme prévu.

"C’est un projet entièrement nouveau. Comme pour toute nouvelle équipe qui rejoint la F1, il y a énormément de travail à faire. L’été en Australie sera assez court pour moi, car je vais commencer à travailler avec ma nouvelle équipe dès janvier. Nous devrions avoir une voiture en janvier (les essais sont à la fin du mois à Barcelone, ndlr)."

Bottas a aussi été interrogé sur le héros local, Oscar Piastri, et le Finlandais a soutenu le pilote McLaren F1 pour qu’il se remette de sa baisse de régime au championnat.

"Il a encore toutes ses chances. Il ne reste plus beaucoup d’épreuves, mais il suffit d’une mauvaise course pour Lando pour qu’il revienne dans la course. Il est encore au début de sa carrière. Il a un brillant avenir devant lui, quoi qu’il arrive cette année."