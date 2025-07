Ben Sulayem veut allonger le calendrier de la F1 mais les pilotes ne veulent ’pas plus de courses’

"La stabilité" d’un pays hôte potentiel d’un GP d’Afrique est une considération importante, insiste Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. S’adressant à la publication néerlandaise Formule 1, Ben Sulayem s’est vu rappeler qu’il y a quelque temps, il avait exprimé sa préférence pour le Rwanda si la F1 parvenait à retourner en Afrique.

"Non, pas pour le Rwanda - pour l’Afrique" insiste le patron de la FIA. "Je crois toujours que nous avons besoin de plus d’équipes et de plus de courses, mais les pilotes viennent me voir et me disent ’s’il te plaît, pas plus de courses’."

"Mais l’Afrique en tant que continent a toujours été quelque peu oubliée. Je suis fier que l’année dernière, pour la première fois dans l’histoire de la FIA, nous ayons tenu l’assemblée générale au Rwanda."

Le financement mis à part, la stabilité politique et les violations présumées des droits de l’homme constituent un problème pour le Rwanda : "Oui, ont peut aller dans cette direction" a déclaré Ben Sulayem, qui s’agace de voir les sujets politiques remis sur la table.

"Lorsque vous parlez du Moyen-Orient, nous avons quatre courses de F1 et cela se résume souvent aux droits de l’homme et au sportwashing. D’accord, mais nous étions au Qatar Airways British GP au début du mois. Cela n’a donc aucun sens. Je suis un partisan de l’Afrique."

"Si nous envisageons de nous implanter en Afrique, nous suivrons notre procédure habituelle et étudierons soigneusement l’aspect financier et la stabilité financière. Ensuite, nous examinerons certainement avec soin la stabilité dans d’autres domaines dans le pays en question."

L’Afrique du Sud - et plus particulièrement Kyalami - semble être dans une position plus forte que le Rwanda à l’heure actuelle, la FIA ayant même promis d’accorder au circuit le statut de circuit de catégorie 1 prêt pour la F1, en attendant les améliorations nécessaires.

Le ministre sud-africain des sports, Gayton McKenzie, a révélé au parlement cette semaine qu’une réunion clé avec la Formule 1 aura lieu dans les deux semaines à venir, avec la participation de bailleurs de fonds du secteur privé.

"Ceux qui disent que le pays n’a pas les moyens d’accueillir la Formule 1, je dis que l’Afrique du Sud n’a pas les moyens de ne pas le faire" a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné que plusieurs promoteurs de Formule 1 tentent désespérément de trouver des moyens de rester dans le calendrier : "Ils en voient la valeur, et on ne peut pas parler de championnat du monde s’il manque un continent entier."