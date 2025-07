Crawford va tenter de convaincre Cadillac F1 avec un titre en F2

Jak Crawford, espoir américain le plus proche de la Formule 1, n’abandonne pas l’espoir que la nouvelle équipe Cadillac aligne un jeune pilote auprès d’un pilote expérimenté.

L’équipe américaine est en discussions très avancées avec Valtteri Bottas et Sergio Perez, un tel duo faisant sens.

Mais Cadillac pourrait aussi en profiter pour réaliser dès 2026 son souhait de propulser un pilote américain en Formule 1.

Crawford occupe actuellement la deuxième place du classement des pilotes en F2 après le Grand Prix de Grande-Bretagne, à six points du leader Richard Verschoor.

Crawford pourrait obtenir sa super-licence s’il remportait le titre de F2. Aucun pilote américain n’a jamais remporté le titre en GP2/F2, et Crawford est convaincu que la meilleure façon de s’assurer le baquet Cadillac est de remporter le titre.

"Je l’espère vraiment," a répondu Crawford lorsqu’on lui a demandé si Cadillac F1 était une option potentielle pour lui en 2026.

"De mon côté, mon manager et tout le monde suivent le dossier, et je sais que je dois faire mon travail en Formule 2, c’est-à-dire continuer à performer, à remporter le championnat et à gagner des courses."

"Mais c’est clairement une option que j’étudie et que j’essaie de concrétiser."

"Ce sera ma dernière saison en F2. J’en suis déjà à ma troisième année en F2, et j’ai déjà dit l’année dernière que je ne ferais pas une autre année, celle-ci étant la dernière."

"Mon rêve est la Formule 1 depuis un bon moment maintenant, c’est donc mon premier objectif, et bien sûr, il y a la Formule E, qui est très proche si cela ne se concrétise pas."

La F1, est-ce encore un but réaliste quand il n’y a qu’une seule équipe qui pourrait peut-être vous embaucher ? N’a-t-il pas trop compté sur Aston Martin F1 ?

"Rejoindre Aston Martin F1 fut une part importante de ma capacité à me concentrer sur le développement. Aucune attente de résultat, il s’agit juste d’apprendre."

"Je savais déjà ce que je pouvais faire en tant que pilote. Donc, pour la partie résultats, je n’avais pas besoin de faire de gros efforts de toute façon. Il s’agissait simplement d’apprendre, de se développer et d’essayer de trouver chaque petit domaine où je peux m’améliorer légèrement, que ce soit sur la piste, en dehors, dans le simulateur, tout ce à quoi on peut penser."