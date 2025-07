Stella veut discuter avec la FIA du ’problème’ de la liberté d’expression des pilotes

Andrea Stella a déclaré qu’il s’entretiendrait avec la FIA sur la manière de restaurer la liberté de parole des pilotes de Formule 1. La position controversée du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, à l’encontre des jurons et autres comportements des pilotes a suscité de vives réactions dont veut discuter le directeur de McLaren F1.

"Nous avons depuis modifié la section B du code sportif international afin d’alléger les sanctions contre les jurons" a déclaré Ben Sulayem lors du GP de Grande-Bretagne. "Nous avons donc écouté les pilotes."

Toutefois, l’Article 12.2.1.f continue de prévoir des sanctions souvent sévères pour "Toute parole, tout acte ou tout écrit ayant causé un préjudice moral à la FIA, à ses organes, à ses membres ou à ses dirigeants, et plus généralement sur l’intérêt du sport automobile et sur les valeurs défendues par la FIA".

Max Verstappen, qui se montre régulièrement silencieux lors des conférences de presse de la FIA, a spécifiquement fait référence à l’existence de cette clause. Oscar Piastri, leader du championnat, s’est également retenu après la course à Silverstone, évitant de parler de sa pénalité de 10 secondes pour avoir freiné derrière la voiture de sécurité.

"Je pense que je vais me faire bannir pour l’année si je dis quoi que ce soit ici" a déclaré l’Australien. "Je ne vais pas dire grand-chose" a ajouté Piastri plus tard. "Je vais me mettre dans de sales draps."

Stella a soutenu la position de Piastri : "Dans un environnement aussi passionné, nous recommandons toujours à nos pilotes de regarder d’abord les scènes en vidéo et de les commenter ensuite", a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport.

Cependant, il pense également que la FIA devrait au moins s’assouplir suffisamment pour que les pilotes se sentent à l’aise pour exprimer leurs opinions.

"Si vous n’êtes plus autorisé à faire des déclarations justes parce que vous pourriez avoir des ennuis pour cela, c’est un autre problème" a déclaré Stella. "Nous devons reconsidérer cette question. Nous le ferons avec la FIA."

"Nous ne voulons pas déclencher de conflit, et il n’y a pas non plus de conflit d’intérêts sur ce point. Les différentes parties ont le même intérêt. Nous adoptons toujours une position coopérative avec la FIA et les commissaires."