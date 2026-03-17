Aston Martin F1 en quête d’un remplaçant pour Newey, un retard de plus de 50 chevaux pour Honda

Comment résoudre le casse-tête actuel d’Aston Martin F1 en ce début de saison 2026 ? La situation tourne déjà au critique, au point que le rôle d’Adrian Newey à la tête de l’écurie pourrait rapidement être remis en question.

C’est en tout cas les rumeurs confirmées en provenance d’Espagne et qui viennent conforter les premières informations données par Ralf Schumacher, un ami du Britannique, il y a quelques jours (à lire ici).

L’analyse du journaliste espagnol Antonio Lobato, très proche du clan Alonso - De la Rose, est éclairante : il décrit un climat particulièrement tendu au sein de la structure basée à Silverstone après un début catastrophique dans cette nouvelle ère motorisée par Honda.

"Il y a beaucoup de tension en ce moment chez Aston Martin, beaucoup de déception, beaucoup de nervosité."

Si les premières difficultés ont été attribuées aux importantes vibrations affectant la monoplace conçue sous la direction de Newey, Lobato affirme que le mal est bien plus profond.

"Il y a un autre problème sous-jacent, beaucoup plus important : selon mes informations, le déficit moteur serait de bien plus de 50 chevaux !"

Une faiblesse criante mise en évidence lors du Grand Prix de Chine, où Fernando Alonso a été contraint à l’abandon après avoir souffert de vibrations si intenses qu’il peinait à tenir son volant.

Le directeur des opérations en piste, Mike Krack, a détaillé la situation : "Il a bouclé 33 tours, ce que nous n’avions jamais réussi à faire de manière consécutive auparavant. Fernando a dit que si vous jouez la victoire, vous pouvez piloter dans ces conditions, mais ce n’était pas notre cas, donc la décision a été facile."

Autre scène marquante à Shanghai : le dépassement de l’Aston Martin d’Alonso par la monoplace Cadillac F1 pilotée par Sergio Pérez, nettement plus rapide en ligne droite. L’Espagnol a même adressé un "coucou" de la main à son ami depuis le cockpit. Cadillac était une demi-seconde plus rapide qu’Aston Martin dans les lignes droites à chaque tour.

Cette crise met également en lumière les interrogations autour de l’organisation interne d’Aston Martin. En cumulant ses responsabilités d’ingénieur et directeur technique et un rôle inédit de directeur d’équipe, Newey se retrouve exposé.

"Je dirais même qu’il y a un manque de leadership actuellement," ajoute Lobato. "En réalité, je crois aussi qu’il y aura bientôt un nouveau directeur d’équipe."

Selon lui, Aston Martin explore déjà des alternatives : "Ils en cherchent un. Ils en ont eu trois en trois ans, et le dernier, Adrian Newey, ne remplit pas ce rôle. En fait, il ne devrait pas. Il est bon dans ce qu’il sait faire."

Dans ce contexte, des rumeurs émergent déjà autour d’un possible retour de Christian Horner comme candidat potentiel, alors que Mercedes semble désormais mieux placée pour acquérir une participation dans Alpine F1.

Malgré ce tableau sombre, Mike Krack assure que l’équipe progresse en coulisses.

"Je pense que les gens vont rire si je dis que nous avons progressé. Mais nous avons beaucoup appris simplement en roulant et en courant."

Il précise que les vibrations ne sont pas à l’origine directe du déficit de performance.

"Elles affectent surtout la fiabilité. Ce n’est pas quelque chose qui nous coûte des secondes."

L’espoir d’un redressement repose désormais en partie sur les futures possibilités d’évolution moteur offertes par la réglementation ADUO de la FIA.

"Si nous pouvons progresser plus tôt, cela nous aidera évidemment," ajoute Krack.

Enfin, le dirigeant a tenu à défendre ses pilotes, notamment les réponses très brèves de Lance Stroll en Chine.

"Les pilotes investissent énormément d’énergie. Ce sont des athlètes professionnels, mais aussi des êtres humains. La situation est difficile en ce moment."