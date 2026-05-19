Les pertes records de Honda menacent-elles son projet F1 ?

Malgré des pertes financières historiques et un changement stratégique majeur concernant son avenir dans l’électrique, Honda assure que son engagement en Formule 1 n’est pas remis en cause. Le constructeur japonais, qui est devenu le motoriste officiel d’Aston Martin avec l’arrivée de la nouvelle réglementation moteur, traverse actuellement une période délicate sur le plan économique après avoir enregistré les premiers résultats annuels déficitaires de son histoire en tant qu’entreprise cotée en bourse.

Une situation qui a naturellement suscité des interrogations autour de ses programmes sportifs, mais que Honda Racing Corporation s’est empressé de minimiser même si le groupe japonais a annoncé un vaste repositionnement stratégique après avoir dévoilé d’importantes pertes liées à ses investissements dans les véhicules électriques pour l’exercice fiscal se terminant en mars 2026.

Honda a reconnu que la demande mondiale pour les véhicules électriques avait fortement ralenti, notamment "en raison du recul des réglementations environnementales aux États-Unis et d’autres facteurs," a indiqué l’entreprise.

Ces difficultés ont entraîné des pertes liées aux activités électriques estimées à près de 10 milliards de dollars, contribuant à une perte opérationnelle globale de 2,6 milliards de dollars. Fait notable, il s’agit du premier exercice déficitaire de l’histoire de Honda depuis son introduction en bourse il y a plus de 70 ans.

Face à cette situation, le constructeur a décidé de réorienter massivement ses ressources vers les modèles hybrides, actuellement jugés plus rentables et davantage en phase avec la demande du marché.

"Honda va réallouer davantage de ressources de développement et de production vers les modèles hybrides, qui connaissent actuellement une forte demande," a annoncé la marque japonaise.

Honda a également confirmé abandonner de facto son objectif précédent de devenir totalement exempt de moteurs thermiques d’ici 2040. Désormais, le constructeur vise une neutralité carbone globale à l’horizon 2050 grâce à une combinaison de véhicules électriques, hybrides et de stratégies de compensation carbone.

Le directeur général de Honda, Toshihiro Mibe, a même été interrogé sur une éventuelle démission après ces résultats catastrophiques, une question relativement fréquente dans la culture d’entreprise japonaise après un échec majeur. Le dirigeant a toutefois assuré vouloir concentrer ses efforts sur le redressement de l’entreprise.

"Nous allons poursuivre nos recherches afin de développer les technologies du futur, notamment les batteries pour véhicules électriques," a déclaré Mibe.

"Nous allons retrouver une trajectoire de croissance," a-t-il ajouté.

Concernant la Formule 1, Honda insiste néanmoins sur le fait que ses programmes en sport automobile ne sont pas menacés malgré les inquiétudes suscitées par la santé financière du groupe et par les défis liés à l’arrivée de la nouvelle réglementation moteur à forte composante électrique.

Dans un communiqué, Honda Racing Corporation a tenu à rassurer sur la continuité de ses activités alors que des spéculations commençaient à parcourir le milieu de la Formule 1.

"HRC ne prévoit aucun changement spécifique concernant ses activités en sport automobile à la suite de l’annonce financière effectuée le 14 mai," a indiqué l’entité sportive du constructeur japonais.

Cette déclaration intervient alors que Honda doit activement remettre sur de bons rails son partenariat avec Aston Martin F1, un projet commun pour l’instant très décevant, avec un moteur très peu performant et fiable, associé à un châssis conçu par Adrian Newey qui interroge énormément quant à sa vraie compétitivité. Au point de parler d’une monoplace en version B pour la fin de l’été et qui serait la base de l’AMR27 de l’an prochain.