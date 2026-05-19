Honda veut confirmer sa meilleure ’fiabilité globale’ au Canada

Honda a fait le point sur les progrès de son moteur de Formule 1 et a fixé ses objectifs pour le prochain Grand Prix du Canada. Aston Martin F1 et son partenaire motoriste ont connu un début de saison 2026 cauchemardesque, mais semblent avoir réglé les plus gros problèmes de fiabilité, avec une double arrivée lors de la dernière course. Honda pense avoir enfin trouvé un remède à ses problèmes de vibrations et de fiabilité.

Cela va lui permettre de se concentrer sur d’autres domaines d’amélioration afin de donner aux pilotes, Fernando Alonso et Lance Stroll, une plus grande confiance dans l’AMR26. Mais le changement de moteur et la monoplace 2026 sont pour l’instant un cuisant échec, même si Aston et Honda ne cessent de dire l’inverse.

"Au Grand Prix de Miami, nous avons confirmé nos améliorations concernant les vibrations de la batterie et la fiabilité globale de notre unité de puissance" a déclaré Shintaro Orihara, directeur général de Honda Racing Corporation.

"C’était également une opportunité clé pour apprendre sur le plan de la gestion de l’énergie dans le cadre du règlement 2026 mis à jour, et cela se poursuivra au Canada. À Montréal, qui est la course à domicile de Lance, nous nous concentrerons sur l’amélioration de la maniabilité et sur notre stratégie de gestion de l’énergie afin d’aider les pilotes à prendre plus de confiance."

"En fait, c’est un objectif important de notre week-end de course. Si nous pouvons donner plus de confiance aux pilotes pour aborder les virages plus rapidement et y emmener plus de vitesse, alors nous gagnerons du temps au tour."

Le Canada étant un week-end de Sprint, Honda reconnait qu’il sera crucial de rapidement régler les incertitudes sur la fiabilité, pour rapidement travailler sur l’optimisation du moteur et de la gestion de l’énergie.

"Le Canada est un nouveau week-end au format de Sprint, ce qui rend les EL1 très importants. Lors de cet événement, ce sont les 60 minutes habituelles, il est donc crucial de tout optimiser pendant cette séance."

"Une autre caractéristique est que le circuit comporte une longue ligne droite, il est donc vital d’ajuster le déploiement de l’énergie dans cette section du tour. Nous avons également une section de virages à basse vitesse avant la ligne droite arrière, mais aussi les virages 1 et 2."

"De plus, nous devons tenir compte des conditions humides possibles et des températures plus fraîches. Cela peut être délicat pour l’adhérence, et la maniabilité devient encore plus importante avec une combinaison de la puissance délivrée par le MGU-K, de sa précision et de la précision de la distribution du couple."