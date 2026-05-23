’Je n’étais plus qu’un passager’ : Alonso explique son crash en SQ1

La séance de qualifications Sprint du Grand Prix du Canada a tourné court pour Fernando Alonso et Lance Stroll, éliminés respectivement en SQ1 avec les 16e et 18e positions. Les deux pilotes Aston Martin ont toutefois connu des scénarios bien différents sur le Circuit Gilles Villeneuve, entre erreur de pilotage pour l’Espagnol et circonstances frustrantes pour le Canadien après le drapeau rouge.

Alonso semblait pourtant en mesure d’aller chercher un meilleur résultat avant une faute dans le troisième virage, qui a compromis sa tentative finale.

"Malheureusement, j’ai bloqué les roues avant au virage 3 et ensuite je n’étais plus qu’un passager," regrette le double champion du monde.

"J’étais trop à la limite. Nous sommes très loin, nous n’avons pas de rythme et nous attaquons. Je crois que j’étais 14e, c’est environ six places de mieux que là où nous devrions être."

"Donc nous étions en train de nous battre au-dessus de nos attentes avant cet incident. Nous verrons ce que nous pouvons apprendre demain avec le Sprint et une autre séance de qualifications."

De son côté, Stroll a vu sa dernière tentative compromise par les conditions de remise en température des pneus après l’interruption de séance. Le pilote canadien estime que l’équipe a fait le maximum pour tenter d’améliorer son chrono dans les derniers instants.

"Nous avons fait ce que nous pouvions pour repartir pour un dernier tour après le drapeau rouge, mais les pneus étaient trop froids après être restés dans la voie des stands et nous n’avons pas pu améliorer le temps."

’C’est comme ça parfois. Nous allons analyser les données, voir où nous pouvons progresser et essayer de faire un pas en avant demain."

Avec une voiture toujours délicate à exploiter dans cette première partie de saison 2026, Aston Martin espère désormais profiter du Sprint puis des qualifications principales pour prouver ce début de compétitivité à Montréal.