Ford assure sa ’flexibilité’ face à l’idée d’un retour du V8 en F1

Le retour proposé à un moteur V8 pour les prochaines réglementations n’effraie pas Ford, malgré son retour en F1 sur la promesse des règles actuelles incluant un V6 et une hybridation importante. Ford s’est associé à Red Bull Powertrains pour faire son retour officiel en Formule 1, le premier depuis plus de 20 ans. Le partenariat RBPT-Ford est une des surprises de ce début d’année et a d’ailleurs enregistré son premier podium de la saison au Grand Prix du Canada.

Mais en coulisses, les lignes ont commencé à bouger. Les réalités de la nouvelle réglementation sur les moteurs ne se sont pas avérées populaires auprès des pilotes ou des fans, et les ajustements de règles visant à améliorer le spectacle ont déjà commencé.

Ils se poursuivront avec une nouvelle répartition 60/40 de la puissance moteur en 2027, en remettant l’accent sur le moteur à combustion, tandis que le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a fermement déclaré que l’électrification serait considérablement réduite pour la prochaine génération moteur.

Ben Sulayem a assuré qu’il allait remettre sur la table le V8 pour 2031 voire 2030, et malgré les inquiétudes autour d’un retour en arrière technologique, Ford ne voit aucun problème à cette idée, alors que d’autres motoristes ont déjà apporté leur soutien à cette possibilité.

"Non, honnêtement" a déclaré Mark Rushbrook, directeur de Ford Racing. "La façon dont nous voyons les choses en tant que sport, c’est qu’il y a beaucoup de parties prenantes, et ces parties prenantes doivent pouvoir partager leur opinion, mais, en fin de compte, quelqu’un doit prendre une décision et faire avancer le sport dans cette direction."

"Nous avons donc partagé avec la FIA, avec la F1, avec les autres constructeurs, ce que nous recherchons pour Ford, nous avons beaucoup de flexibilité quant à ce qui fonctionne pour nous actuellement."

"Si vous regardez les produits que nous avons, les différents groupes motopropulseurs que nous possédons, il y a une large gamme allant de nombreux véhicules équipés de moteurs à combustion pure encore, de nombreux véhicules entièrement électriques, et de nombreuses formes d’hybrides différentes entre les deux, donc nous pensons que nous avons l’opportunité d’avoir encore quelque chose de très pertinent pour nous en Formule 1."

"De plus, dans notre cas, si vous considérez tous les autres sports mécaniques dans lesquels nous sommes engagés, nous avons d’autres opportunités et d’autres disciplines avec des réglementations techniques différentes qui nous permettent d’apprendre ce que nous recherchons à travers notre portefeuille de sports mécaniques là où nous participons, donc la direction que prend la Formule 1 nous convient."

Les stratégies d’électrification liées aux intérêts de pertinence pour les voitures de série des constructeurs ayant joué un rôle dans l’élaboration de la réglementation actuelle, on peut se poser la question d’un retour en arrière, mais Ford n’y voit pas d’inconvénient.

"Je ne sais pas si ce serait le cas, pour être honnête. Comme je l’ai dit, nous vendons encore beaucoup de voitures avec des moteurs à combustion pure et sans aucun élément électrique. Je pense que passer à un V8 atmosphérique, pour avoir un petit élément électrique, est approprié pour le sport. Nous en serions satisfaits."

La FIA ayant déjà déployé des ajustements en matière de récupération et de déploiement de l’énergie, mais pour plusieurs pilotes, les changements plus radicaux probables pour 2027 sont absolument nécessaires pour le spectacle en Formule 1.

Rushbrook est satisfait de l’évolution de ce qui a déjà été introduit, et a déclaré que des ajustements supplémentaires ont du sens, à mesure que les réglementations sont révisées pour tenir compte des réalités.

"Cela a définitivement changé les courses ! Beaucoup de fans n’aiment pas ça, et beaucoup de fans aiment ça. Cela a créé beaucoup d’opportunités de dépassement. Je pense que les ajustements qui ont été faits pour 2026 sont appropriés et s’inscrivent dans le cadre de ce qui peut être fait au cours de la saison."

"D’autres changements ont également du sens, pour continuer à apprendre à chaque fois que nous allons sur la piste. Nous apprenons, et pour que le sport fonctionne ensemble en tant que parties prenantes du sport afin de l’améliorer pour tous les participants, mais aussi pour les fans, les spectateurs, je pense que nous adoptons la bonne approche en ce moment."