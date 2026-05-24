Le GP du Canada tourne au fiasco pour Aston Martin F1, Stroll pénalisé

Le week-end du Grand Prix du Canada prend encore une mauvaise tournure pour Aston Martin, et particulièrement pour Lance Stroll. Déjà en grande difficulté sportivement à Montréal, le pilote canadien devra finalement s’élancer depuis la voie des stands après avoir écopé de pénalités techniques supplémentaires liées au dépassement du quota autorisé de composants moteur. Une nouvelle mésaventure pour l’équipe britannique, qui accumule les problèmes depuis le début du week-end sur le Circuit Gilles Villeneuve.

L’écurie de Silverstone traverse en effet un Grand Prix particulièrement chaotique, marqué par des incidents techniques, des erreurs opérationnelles et plusieurs sanctions infligées par les commissaires. Entre l’abandon de Fernando Alonso lors du Sprint, les soucis de suspension de Stroll, un unsafe release et désormais une pénalité moteur, Aston Martin semble totalement à la dérive à Montréal, au moment même où l’équipe espérait profiter des conditions piégeuses annoncées pour la course.

Pour le Grand Prix disputé sur 70 tours, l’AMR26 de Stroll a reçu deux nouveaux éléments de groupe propulseur au-delà de l’allocation réglementaire autorisée. Le Canadien utilise désormais un quatrième système de stockage d’énergie ainsi qu’une quatrième unité électronique de contrôle cette saison, alors que le règlement n’autorise que trois exemplaires de chaque composant sur l’ensemble du championnat.

Cette infraction entraîne automatiquement un départ depuis la voie des stands pour le pilote montréalais, qui devait déjà s’élancer depuis la 21e place sur la grille après des qualifications extrêmement compliquées.

Les difficultés d’Aston Martin avaient pourtant commencé bien plus tôt dans le week-end. Dès les qualifications Sprint de vendredi, Alonso avait accidenté sa monoplace lors de la première phase de 12 minutes. Malgré un chrono suffisant pour accéder à la SQ2, les dégâts subis sur sa voiture l’avaient empêché de poursuivre la séance.

Quelques heures plus tard, avant même le départ du Sprint, Stroll rencontrait à son tour un problème de suspension sur sa monoplace alors qu’il devait partir 17e. Sa voiture avait finalement dû être ramenée dans le garage et le Canadien avait déjà pris le départ depuis la voie des stands.

Le Sprint lui-même n’a pas apporté davantage de réconfort à l’équipe. Alonso a été le seul pilote contraint à l’abandon à cause d’un problème technique, tandis que Stroll n’a pu faire mieux que 16e sur les 21 pilotes classés à l’arrivée.

Les incidents se sont ensuite poursuivis avant les qualifications principales. En l’espace de quelques secondes, Aston Martin s’est retrouvée au cœur de deux enquêtes distinctes des commissaires.

D’abord, Alonso a été relâché dangereusement dans la trajectoire de l’Alpine de Franco Colapinto dans la voie des stands. Cet unsafe release a valu à l’équipe une amende de 5 000 euros.

Dans la foulée, les commissaires ont également estimé que la voiture de Stroll avait été relâchée dans une condition dangereuse, ce qui a entraîné une seconde sanction financière de 7 500 euros.

Dans ces conditions, Aston Martin abordera la course canadienne dans une position extrêmement délicate, avec des interrogations grandissantes sur la fiabilité et l’exécution opérationnelle de l’équipe en ce début de saison 2026.