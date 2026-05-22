Cap sur la performance : Honda F1 et Aston Martin ont validé la fiabilité des mesures prises

Après un début de saison extrêmement compliqué marqué par de nombreux problèmes de fiabilité, Honda estime avoir enfin surmonté la principale faiblesse de son unité de puissance en Formule 1. Le motoriste japonais, partenaire d’Aston Martin F1 depuis l’introduction de la nouvelle réglementation 2026, affirme que les graves soucis de vibrations affectant le système batterie appartiennent désormais au passé. Une avancée majeure qui permet enfin à l’équipe britannique de déplacer son attention vers d’autres domaines, notamment la performance pure et le comportement de la monoplace.

Les premiers Grands Prix de la saison avaient été particulièrement difficiles pour Aston Martin et Honda, incapables de terminer plusieurs courses en raison de fortes vibrations touchant le système de batterie de l’unité de puissance. Pour tenter de corriger le problème, des éléments amortisseurs avaient progressivement été introduits lors des premières manches du championnat. Après Suzuka, Aston Martin avait même laissé un châssis de son AMR26 au Japon afin de permettre à Honda de poursuivre ses investigations directement avec une voiture complète, les problèmes n’étant apparus qu’une fois le groupe propulseur installé dans le châssis définitif lors des essais de présaison.

Les premiers résultats concrets de ce travail sont apparus à Miami, où les deux AMR26 ont enfin réussi à rallier l’arrivée aussi bien lors du Sprint que du Grand Prix. Fernando Alonso avait notamment livré une longue bataille face à Sergio Pérez avant de terminer devant le Mexicain.

À l’approche du Grand Prix du Canada, Honda se montre désormais bien plus serein concernant la fiabilité.

"À Miami, nous avons franchi une bonne étape sur la fiabilité, et les problèmes de batterie ont désormais disparu," explique Shinato Orihara dans le paddock du circuit Gilles Villeneuve, avant les essais libres.

"Nous nous focalisons maintenant sur l’amélioration de la gestion de l’énergie et du comportement de la voiture, car ce sont désormais les principaux axes de progression sur le temps au tour."

"Nous avons optimisé nos réglages et nos données pour la fiabilité, il est temps d’aller chercher de la performance."

Malgré cette avancée, Aston Martin continue de rencontrer certaines difficultés de pilotage, notamment des blocages au freinage observés à Miami, qui ont compliqué la tâche d’Alonso et de Lance Stroll. Le double champion du monde avait alors identifié la boîte de vitesses et les passages de rapports comme priorité suivante.

Orihara confirme que Honda comprend désormais mieux l’origine du problème.

"Nous avons une bonne compréhension du problème et de ce qui provoque ces difficultés de pilotage. Le point particulier cette année, c’est que la réglementation a beaucoup changé. Lors des phases de frein moteur, les charges sont très élevées, ce qui crée une énorme différence de fonctionnement par rapport à l’an dernier."

"Nous constatons certains comportements spécifiques et inhabituels dans cette phase et nous essayons d’améliorer notre contrôle dans cette zone."

Du côté d’Aston Martin, Mike Krack rappelle également que l’équipe doit désormais gérer sa propre boîte de vitesses, après avoir longtemps utilisé des composants fournis par Mercedes.

"Toute la question du comportement de la voiture, y compris les passages de rapports à la montée ou au rétrogradage, est devenue bien plus complexe qu’auparavant, pour différentes raisons," explique le Luxembourgeois.

"La réglementation a énormément changé concernant les rétrogradages. Nous récupérons beaucoup, beaucoup plus d’énergie. Les niveaux de charge sont toutefois plus faibles et nous sommes nouveaux dans cet exercice, il ne faut pas l’oublier."

"C’est un sujet complexe que nous comprenons de mieux en mieux, notamment parce que nous pouvons désormais faire plus de tours et davantage de roulage."

"Beaucoup des problèmes qui nous empêchaient de rouler ont été résolus. De nouveaux sujets émergent constamment. Je pense que tout le sujet de la boîte de vitesses est difficile et restera difficile encore un temps."

Krack souligne d’ailleurs que ces difficultés ne concernent pas uniquement Aston Martin F1.

"Nous voyons aussi à travers le plateau beaucoup de pilotes se plaindre des passages de rapports. Cela est en partie lié à la situation générale liée aux règles, mais je pense aussi que nous avons encore du travail à faire pour être à un meilleur niveau."

Avec les progrès attendus sur l’AMR26 grâce à de petites évolutions régulières dans les prochains mois, en attendant la refonte promise pour la fin de l’été, Krack refuse toutefois de chiffrer précisément le gain potentiel simplement lié à l’amélioration du comportement de la voiture.

"Chaque ingénieur aimerait mettre un chiffre sur le comportement, l’équilibre de la voiture ou les passages de rapports," explique-t-il.

"J’aimerais vous donner ce chiffre, mais je ne l’ai pas moi-même, donc ce ne serait qu’une supposition."