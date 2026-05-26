Alonso et ses douleurs dans l’AMR26 : un système pour le soulager mais une conception à revoir

Fernando Alonso traverse un début de saison 2026 particulièrement compliqué avec Aston Martin, mais un nouvel élément technique jusque-là resté discret vient d’être révélé. Le double champion du monde espagnol utilise en effet un système gonflable de soutien lombaire intégré à son baquet, qui pourrait avoir connu une défaillance lors du week-end du Grand Prix du Canada.

Selon les révélations du quotidien espagnol Marca, ce dispositif spécifique vise à soulager les problèmes de dos que rencontre régulièrement Alonso depuis plusieurs saisons. Après son abandon à Montréal, le pilote de 44 ans avait évoqué de fortes douleurs physiques et expliqué avoir préféré mettre un terme à sa course afin de "stopper la douleur".

Le système utilisé dans le cockpit de l’Aston Martin AMR26 comprendrait des coussins lombaires gonflables personnalisés, reliés à des valves et des conduits d’air. Les mécaniciens sont régulièrement aperçus en train d’ajuster ce dispositif avant les séances. "On peut voir son mécanicien avec deux actionneurs et deux tubes d’air," explique Marca. "Il est donc très probable qu’il y en ait deux et qu’ils soient placés de chaque côté du dos."

Le fonctionnement serait similaire à celui d’un brassard de tension artérielle, avec un gonflage progressif jusqu’à atteindre le niveau de fermeté et de soutien souhaité par Alonso. L’objectif est de protéger sa colonne vertébrale des importantes vibrations et des chocs générés par les monoplaces modernes de Formule 1, particulièrement sur les circuits bosselés.

Après son abandon au Canada, Alonso avait reconnu avoir souffert tout au long du week-end avec sa position de conduite.

"Je me sentais de plus en plus inconfortable à chaque tour," avait-il déclaré. "La position ne semble pas correcte. Nous étions hors des points, assez loin des points, et il n’y avait pas de menace de pluie à venir."

L’Espagnol avait alors justifié la décision de l’équipe : "Nous avons donc décidé d’arrêter la douleur."

Le problème rencontré pourrait provenir soit d’une fuite dans le système gonflable, soit de dégâts causés lors du contact d’Alonso avec le mur en SQ1 vendredi.

"Oui, nous avons essayé d’ajuster certaines choses, mais cela n’a pas fonctionné," a également reconnu le pilote Aston Martin lorsqu’il a été interrogé sur sa position de conduite.

Si un tel inconfort pour un pilote peut parfois résulter d’un baquet mal ajusté, le problème fondamental rencontré par Alonso dans son Aston Martin semble davantage lié à un choix de conception.

Selon Mike Krack, responsable des opérations en piste, la position des pilotes a été modifiée cette année : ils adoptent désormais une position plus inclinée dans la voiture. Ce changement a été motivé par la volonté d’abaisser le centre de gravité et de minimiser l’influence aérodynamique d’un casque trop haut exposé au flux d’air.

Cependant, cette modification a engendré une position de conduite inconfortable pour Alonso, qui s’aggrave au fil des tours.

"Il ressentait une gêne depuis un certain temps, sans que cela ne soit jamais vraiment problématique. C’est comme un point de pression qui s’aggrave progressivement. Je pense qu’il faut revoir un peu le positionnement. Avec ces voitures, on essaie d’être le plus bas possible, mais quand on regarde comment les pilotes étaient assis ces dernières années, la position est de plus en plus allongée. Peut-être sommes-nous allés trop loin, mais c’est un point qu’il faut vérifier."

Alonso a fait savoir que des efforts se concentreraient sur la mise au point d’un nouveau baquet pour la prochaine course à Monaco. Krack a suggéré qu’Aston Martin pourrait devoir revenir à une conception antérieure.

"Je pense que nous devons peut-être revoir notre approche et nous inspirer un peu de ce que nous faisions par le passé."

Malgré ce contexte difficile, Aston Martin et Honda commencent toutefois à entrevoir quelques signes encourageants après un début particulièrement compliqué. Alonso estime notamment que le prochain rendez-vous à Monaco pourrait davantage convenir aux caractéristiques de l’AMR26.

"Le moteur sera un peu moins important," a-t-il expliqué. "Il y a donc peut-être un peu plus d’espoir."

"Le problème fondamental de ce déficit de trois secondes ne sera résolu qu’avec davantage de puissance moteur et le package aérodynamique prévu pour la seconde moitié de saison," a-t-il averti.

Du côté de Honda, les travaux se poursuivent également afin d’améliorer les performances du groupe propulseur. L’ingénieur Shintaro Orihara a confirmé que plusieurs évolutions étaient déjà en préparation.

"Nous savons où nous devons progresser. La combustion doit être améliorée. Nous savons comment faire."

"Nous avons des idées pour améliorer les performances de combustion et il y a des signes positifs dans les données," a poursuivi Orihara, avant d’ajouter que la fiabilité et la réduction des frictions restaient aussi des priorités importantes.

Le motoriste japonais assure enfin que les progrès ne devraient pas tarder à apparaître.

"Nous ne parlons pas de la fin de saison. Nous verrons des progrès avant cela, probablement pendant la pause estivale."