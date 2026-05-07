Honda F1 valide un premier cap et se tourne enfin vers la performance

Après un début de saison 2026 particulièrement délicat, Honda entrevoit enfin des signes encourageants en Formule 1. À Miami, pour la première fois de l’année, les deux monoplaces motorisées par le constructeur japonais ont vu le drapeau à damier, une étape importante qui permet désormais de réorienter les priorités.

Depuis le lancement de la campagne, l’unité de puissance Honda a en effet été au cœur de nombreuses difficultés, notamment en raison de vibrations importantes affectant à la fois le châssis d’Aston Martin et le confort des pilotes dans le cockpit.

Mais le week-end floridien a marqué un tournant. Fernando Alonso et Lance Stroll ont tous deux parcouru l’intégralité de la distance de course, un fait inédit cette saison pour le duo Aston Martin-Honda.

Un progrès salué par l’ingénieur en chef de Honda, Shintaro Orihara, qui a détaillé les efforts entrepris en coulisses.

"Après le Grand Prix du Japon, j’ai mentionné que HRC et Aston Martin avaient travaillé très dur pour apporter des contre-mesures à Miami."

"Nous avons confirmé qu’elles fonctionnent bien et je dirais aussi que les pilotes nous ont donné des retours positifs, ce qui est un bon progrès pour Aston Martin et Honda."

Le responsable japonais insiste sur la portée de ce cap franchi.

"Nous avons terminé une distance complète de course ainsi qu’une course sprint sans aucun problème majeur de fiabilité. C’est un bon progrès."

"Les vibrations provenaient du moteur, mais étaient reproduites dans le châssis."

Aston Martin et Honda ont dû repenser la direction afin de réduire les fortes vibrations transmises aux mains des pilotes.

Jusqu’ici, Honda avait concentré l’essentiel de ses ressources sur la résolution de ses soucis de fiabilité. Désormais, la feuille de route évolue, avec un accent mis sur la performance pure.

"Le prochain point d’attention, c’est que nous pouvons nous concentrer sur l’optimisation de nos réglages pour la gestion de l’énergie ainsi que sur la pilotabilité," explique Orihara.

"Il y a encore beaucoup de marge pour améliorer notre unité de puissance actuelle avec ces outils (avant des évolutions accordées par la FIA, ndlr). C’est la prochaine étape."

Les ingénieurs de Honda travaillent déjà sur une importante évolution du moteur en fin de saison, qui sera débloquée quand la concession ADUO sera en place. Dans le cas du V6 japonais, aucun doute, il y aura droit, ce qui a permis d’avancer les études de solutions.

"Nous avons déjà quelques pistes, en effet," a déclaré Orihara sans vouloir confier évidemment quel était le domaine du moteur thermique qui posait le plus de problème.