Alonso voit quelques progrès malgré une qualification difficile à Montréal

Fernando Alonso et Aston Martin ont vécu une journée particulièrement compliquée à Montréal, entre un abandon lors du Sprint et une élimination dès la Q1 des qualifications du Grand Prix du Canada. Malgré quelques signes encourageants aperçus au fil du week-end sur le circuit Gilles Villeneuve, l’écurie britannique continue de souffrir d’un manque de performance global, tandis que la météo annoncée pour dimanche pourrait rebattre les cartes.

Le double champion du monde espagnol a d’abord vu son Sprint tourner court après un accrochage dès le premier virage. Puis, quelques heures plus tard, Alonso n’a pu faire mieux que le 19e temps des qualifications, confirmant les difficultés persistantes d’Aston Martin dans l’exploitation de sa monoplace sur un tracé où l’adhérence est restée très faible tout au long de la journée.

Malgré cette issue frustrante, Alonso a retenu certains points positifs de son week-end canadien.

"J’aime toujours piloter ici au Canada et je me suis senti un peu plus compétitif ce week-end," a-t-il expliqué. "Il y a quelques petits pas dans la bonne direction pour nous, mais nous avons encore besoin de davantage de performance pour accéder à la Q2."

Revenant sur son abandon dans le Sprint, le pilote Aston Martin a précisé : "Dans la course Sprint, nous avons eu un contact dans le virage 1 et finalement nous avons retiré la voiture de la course."

L’Espagnol s’attend désormais à une course particulièrement piégeuse dimanche si la pluie annoncée venait à se confirmer.

"S’il pleut demain, ce sera intéressant car nous n’avons encore jamais roulé dans des conditions humides avec cette nouvelle réglementation, et le niveau d’adhérence ici sera très faible. Ce sera une course exigeante pour tout le monde, mais voyons ce que nous pouvons faire."

Le week-end de Lance Stroll n’a pas été plus simple devant son public. Le Canadien a terminé le Sprint à la 16e place après avoir dû s’élancer depuis la voie des stands, avant de conclure les qualifications avec le 21e et avant-dernier chrono.

"Cela a été une journée difficile," a reconnu Stroll. "Nous sommes partis depuis la voie des stands après avoir découvert un problème de suspension sur la grille ce matin, donc cela a compromis les choses immédiatement pour la course Sprint."

"En qualifications, je n’avais tout simplement pas confiance dans la voiture à cause du manque d’adhérence, ce qui rendait très difficile le fait de vraiment attaquer," a-t-il confié.

Comme Alonso, Stroll espère désormais que les conditions météorologiques pourraient ouvrir quelques opportunités inattendues dimanche.

"De la pluie est attendue demain, donc cela pourrait un peu rebattre les cartes et peut-être aider les voitures avec moins d’appui aérodynamique."