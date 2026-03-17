Norris : McLaren n’est ’pas au niveau’ pour jouer les podiums en ce début de saison

Le début de saison 2026 de Lando Norris s’annonce bien plus compliqué que prévu chez McLaren. Le Britannique reconnaît lui-même que l’écurie ne dispose pas, pour l’instant, d’une monoplace capable de viser régulièrement le podium ou la victoire en Formule 1.

Qualifié sixième sur la grille derrière son équipier Oscar Piastri, Norris n’a finalement pas pris le départ du Grand Prix de Chine. La faute à un problème électrique sur le moteur Mercedes de sa MCL40.

McLaren avait détecté un souci sur la voiture du Britannique avant même qu’il ne puisse rejoindre la grille. Quelques minutes avant le départ, un autre dysfonctionnement – distinct – a également contraint l’équipe à retirer dans l’urgence la monoplace de Piastri qui était sur la grille.

Cet abandon collectif avant même le départ constitue une première dans la carrière de Norris en F1, lui qui n’avait encore jamais manqué le départ d’un Grand Prix. La situation est tout aussi frustrante pour Piastri : l’Australien n’a toujours pas bouclé le moindre tour de course cette saison, hormis lors du sprint de Shanghai, après avoir crashé en se rendant sur la grille lors de son épreuve à domicile en Australie.

Ce double forfait appelé "DNS" (Did not start) représente un coup dur pour les ambitions de Norris dans la défense de sa couronne mondiale. Après les deux premières manches de la saison, le Britannique ne compte que 15 points.

Malgré tout, le pilote McLaren estime que ce week-end difficile a permis de tirer des enseignements importants, notamment concernant l’exploitation du groupe propulseur Mercedes et le potentiel de la MCL40.

"C’est quand même un week-end où nous avons beaucoup appris. Déjà depuis le week-end dernier à Melbourne, nous avons compris certaines choses," explique Norris.

"C’est aussi un week-end où nous avons clarifié que nous devons encore faire un meilleur travail pour comprendre le groupe propulseur et apporter quelques changements. Et nous savons aussi que la voiture n’est pas au niveau nécessaire pour se battre pour le podium ou la victoire pour le moment."

Le Britannique insiste toutefois sur la lucidité de son équipe face à la situation.

"Nous savons que beaucoup de travail nous attend, indépendamment des problèmes que nous avons eus. L’équipe sait exactement où nous nous situons et elle est très réaliste sur tout cela, donc tout le monde travaille dur."

"Ils ont travaillé dur toute la saison dernière, mais encore plus maintenant. Ils savent dans quelle direction nous devons aller pour revenir à ce que nous pensons pouvoir accomplir."

Malgré ce début d’année difficile, Norris refuse d’abandonner l’idée d’un redressement au cours de la saison.

"Absolument. Chaque année est différente, donc rien n’est jamais garanti, mais j’ai beaucoup d’espoir et de confiance dans l’équipe pour inverser la situation à partir de là où nous sommes."

"La saison est encore très longue. Après le Japon, nous aurons une petite pause, et ce sera probablement une bonne chose pour nous afin de comprendre certains points et avoir un peu plus de temps pour développer certaines choses, pour essayer de les introduire plus tôt sur la voiture."

Le champion du monde en titre veut donc croire que McLaren peut encore se rapprocher des avant-postes au fil de l’année.

"Même si ce n’est pas le début de saison que nous voulions, j’ai beaucoup de confiance dans l’équipe. Nous pouvons encore améliorer les choses, viser des podiums à un moment donné et peut-être des victoires plus tard dans la saison. J’ai envie d’y croire. Le début est difficile, mais j’ai foi en l’équipe."