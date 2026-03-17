Gasly : Alpine F1 est ’dans une division différente’ par rapport à 2025

Après avoir été en difficulté ces deux dernières années, Pierre Gasly a enfin retrouvé le moral, au volant d’une monoplace bien plus compétitive. Le pilote Alpine F1 a débuté la saison 2026 sur des bases bien plus solides.

Après avoir terminé sixième du Grand Prix de Chine, manquant de peu la cinquième place, Gasly estime qu’Alpine évolue désormais dans une dimension totalement différente par rapport aux dernières saisons.

"Je dois dire que je suis très heureux" a-t-il confié. "Au fond de moi, le Pierre ultra-compétiteur est un peu agacé de ne pas avoir décroché cette cinquième place. Parce que je me sentais vraiment à l’aise en cinquième position avant que la voiture de sécurité ne s’écarte."

"Le rythme était bon. Je ne me suis pas emballé, car je savais qu’avec ces nouvelles voitures et ce nouveau format de course, la question n’est pas de savoir s’il y aura une voiture de sécurité, mais quand elle interviendra."

Pour le pilote français, c’est lors de la relance qu’il a perdu le plus de terrain, sa nouvelle unité de puissance ne lui fournissant aucune puissance à ce moment précis qui était crucial.

"Finalement, c’est arrivé, le peloton s’est regroupé. À la relance, pour une raison obscure, je n’avais pas de puissance quand j’ai réaccéléré à la sortie du dernier virage. Ollie [Bearman] m’a donc dépassé très facilement et j’ai perdu la position là-bas."

"Ensuite, au milieu de la course, avec toutes les batailles contre les Haas, avec Max, et tout le reste, j’ai un peu perdu de terrain sur Bearman. Une fois que j’ai réussi à me défaire d’eux, je pense que j’étais à un peu plus de cinq secondes de Max et huit secondes de Bearman."

Malgré sa résignation à la sixième place, Gasly a fait écho aux commentaires d’Oliver Bearman, décrivant le dernier relais comme une succession de tours de qualifications. Un exercice que le pilote Alpine a admis apprécier.

"C’était tour de qualif après tour de qualif, donc de ce côté-là, c’était vraiment agréable. J’ai réussi à remonter, je m’étais mis en tête que je les rattraperais quoi qu’il arrive. Au final, il m’a manqué seulement deux secondes. Mais cela reste une très bonne journée pour l’équipe."

Cependant, Gasly tire du positif de chaque week-end. Repartir des deux premières manches avec des points est à l’opposé de la performance qu’ils affichaient en 2025, et le team a déjà 50 % de son total de l’an dernier.

"Je pense qu’en regardant 2025, là où nous étions et là où nous sommes maintenant, c’est une division complètement différente. Je suis très satisfait, nous avons fait du bon travail en qualifications. À quelques dixièmes d’une McLaren dans le premier relais, je ne perdais pas énormément de terrain face à la Ferrari."

"Il reste encore beaucoup de petites choses à peaufiner et à régler, mais ce ne sont pas des limitations insolubles. Je suis donc assez confiant. La Chine était spéciale, j’espère que la performance sera assez similaire lors des prochaines courses."