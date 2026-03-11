Pourquoi Newey ne restera pas longtemps patron d’Aston Martin F1

La situation autour d’Adrian Newey chez Aston Martin F1 pourrait fortement évoluer dans les semaines à venir. Selon Ralf Schumacher, qui connaît personnellement l’ingénieur britannique, le passage de ce dernier au poste de directeur d’équipe pourrait être de courte durée.

L’ancien pilote de Formule 1 estime en effet que cumuler les fonctions de team principal et de directeur technique n’était pas une bonne idée, une situation que les tensions actuelles avec Honda n’auraient fait qu’accélérer.

Consultant pour Sky Deutschland, Ralf Schumacher affirme que le rôle de directeur d’équipe ne correspond pas vraiment à la personnalité d’Adrian Newey.

"Quelqu’un viendra bientôt le remplacer à ce poste," a-t-il assuré.

Schumacher précise toutefois qu’un départ complet d’Aston Martin est inimaginable compte tenu de l’influence et du statut de Newey au sein du projet, lui qui est également actionnaire.

"Il doit revenir là où est sa place : dans un rôle en coulisses. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, mais en tant que directeur d’équipe ? Ce n’est peut-être pas fait pour lui. Ce n’est tout simplement pas sa nature."

Selon lui, l’ingénieur britannique semble se forcer à occuper une fonction qui ne correspond pas à sa personnalité. Newey a probablement pris ce poste dans l’urgence suite au fameux voyage à Sakura en novembre dernier et qui a coûté son poste de PDG à Andy Cowell, lorsqu’Aston Martin F1 a découvert sur place le retard pris par Honda.

"Oui, je pense qu’il se force à faire cela pour le moment. Nous le remarquons aussi dans les interviews. Il préfère rester en arrière-plan et faire son propre travail. Il se met aussi en retrait de tout le monde, même quand des succès ont été obtenus."

Pour Schumacher, la nature même du rôle de directeur d’équipe, très exposé médiatiquement et en interne, ne correspond pas à la façon dont Newey fonctionne.

"Il doit rester dans sa bulle et se protéger, sauf avec un petit groupe de personnes avec lesquelles il se sent à l’aise. Je le sais bien, je le connais bien," a-t-il expliqué.

"Il faut le comprendre et pouvoir l’accepter. Pour le moment, il agit un peu comme un intérimaire jusqu’à ce qu’il y ait un changement dans l’organigramme."

Ces commentaires interviennent dans un contexte déjà tendu entre Adrian Newey et Honda. L’ingénieur britannique avait récemment affirmé publiquement que les pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll risquaient des dommages nerveux permanents en raison des vibrations générées par l’AMR26.

Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue du côté du motoriste japonais. Le président de Honda Racing, Koji Watanabe, avait répondu qu’il était "perplexe" quant au fait que Newey se soit exprimé au nom des pilotes sans disposer de données chiffrées pour étayer cette affirmation.

Depuis on a appris par le clan Alonso que ces déclarations de Newey était tout à fait justifiées : les vibrations excessives provenant du groupe propulseur Honda de 2026 pourraient aggraver d’anciennes blessures à la main et à la colonne vertébrale subies par Fernando au cours de sa longue carrière. Le pilote espagnol, aujourd’hui âgé de 44 ans, a en effet connu plusieurs blessures au fil de ses années en Formule 1 et dans d’autres disciplines.