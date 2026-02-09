Wolff salue le travail de Red Bull et Ford après des débuts solides à Barcelone

Toto Wolff n’a pas caché son respect pour le travail accompli par Red Bull Powertrains et Ford, après les premiers roulages privés des monoplaces 2026 organisés à Barcelone. Le patron de Mercedes F1 estime que la structure de Milton Keynes a réalisé un "bon travail" avec son tout premier moteur, même s’il appelle à la prudence avant toute conclusion définitive.

Dans le cadre des nouvelles réglementations châssis et moteur prévues pour 2026, toutes les équipes – à l’exception de Williams – ont pu effectuer leurs premiers tours de roues lors d’un essai privé de cinq jours, organisé du 26 au 30 janvier sur le circuit de Barcelone.

Si ces tests se sont déroulés à huis clos, de nombreuses informations ont filtré, y compris les chronos et les tours parcourus, que certaines équipes ont même fini par diffuser officiellement. L’un des points les plus marquants concerne la fiabilité globale des nouveaux moteurs, apparue particulièrement encourageante à ce stade.

Les groupes propulseurs Mercedes, Red Bull Ford et Ferrari ont tous tourné avec très peu d’interruptions. Audi a connu quelques soucis de jeunesse avec son sa R26 avant de redresser la situation, tandis qu’Aston Martin n’a pas accumulé suffisamment de kilomètres pour dresser un bilan du moteur Honda.

Toto Wolff a été invité à réagir au contraste entre les discours alarmistes précédant 2026 - annonçant de grands écarts de performance moteur - et les observations issues de Barcelone, qui suggèrent au contraire un plateau relativement homogène.

"C’est un nouvel exemple de la manière dont on exagère beaucoup la différenciation des performances dans un domaine précis", a répondu Wolff.

"D’après ce que j’ai vu, en termes de performance pure sur un tour, et même sur plusieurs tours, il semble qu’aucun moteur ne soit vraiment à la dérive."

"Je suis vraiment content de la manière dont cela s’est passé pour nous, en termes d’interaction, de déploiement de l’unité de puissance et du châssis."

"Mais malgré tout, nous avons eu trois journées solides, c’est une base sur laquelle construire, mais nous n’avons pas encore une image réelle des performances."

Pour Wolff, les hiérarchies réelles ne pourront être établies qu’une fois les équipes prêtes à montrer leur véritable potentiel.

"Parce que nous n’avons pas vu Max Verstappen piloter la voiture à pleine vitesse, et nous n’avons pas vu McLaren ni Ferrari exploiter ce dont elles sont capables. Donc je m’abstiendrais prudemment de dire que c’était formidable pour nous. Nous ne le savons tout simplement pas."

Le patron de Mercedes a ensuite été interrogé plus spécifiquement sur Red Bull Powertrains, dont le projet moteur a été bâti en grande partie grâce au recrutement massif d’anciens ingénieurs Mercedes - un point que Christian Horner avait lui-même souligné dès 2024, évoquant plus de 200 personnes débauchées.

Malgré ce contexte, Wolff a tenu un discours mesuré et fair-play.

"En ce qui concerne Red Bull, je pense qu’ils ont fait du bon travail. Isack Hadjar a bouclé, je crois, 107 tours dès le premier jour, et tout fonctionnait de manière fiable, donc il faut leur reconnaître ça."

"Pour le reste, on verra quand le chronomètre entrera réellement en jeu."

Pour en savoir plus, rendez-vous dès mercredi ! La première séance d’essais officielle de pré-saison se tiendra à Bahreïn du 11 au 13 février, avant un second test programmé sur le même circuit du 18 au 20 février. Deux rendez-vous clés à suivre en direct sur notre site (de 8h à 17h) qui devraient enfin permettre de mieux cerner les forces en présence à l’aube de la saison.