Ocon : je ne serais plus en F1 si je ne croyais pas au titre

À l’aube de sa dixième saison complète en Formule 1, Esteban Ocon ne cache pas ses ambitions. Le Français affirme clairement que son objectif ultime reste la conquête du titre mondial, assurant qu’il n’aurait aucune raison de poursuivre sa carrière en F1 s’il ne croyait pas à la possibilité d’y parvenir un jour.

Engagé cette année dans sa deuxième saison avec Haas, après avoir rejoint l’écurie américaine l’an dernier, Ocon sort d’un exercice 2025 particulièrement délicat. Sa première campagne avec l’équipe a notamment été marquée par des problèmes de freins récurrents, qui ont lourdement pénalisé ses performances lors de la seconde moitié de saison.

Malgré un parcours en Formule 1 qui ne lui a jamais encore offert une monoplace capable de jouer le championnat, le pilote normand reste convaincu que son heure viendra.

"Oui, sinon je ne serais pas là. Je ne participerais même plus à ce stade de ma carrière," a-t-il confié aux médias.

"C’est là que je veux être à l’avenir."

Ocon rappelle que de nombreux pilotes ont vu leur carrière basculer grâce à une opportunité arrivée au moment opportun.

"Cela est arrivé à beaucoup de pilotes d’être au bon endroit au bon moment. Pourquoi pas moi ?"

Pour illustrer son propos, le Français se réfère à des comparaisons récentes au sein du plateau.

"Si vous regardez 2023, je pense au Canada, je pense à toutes les premières courses de la saison.

Je me battais avec Lando trois courses d’affilée, des batailles dans le dernier tour pour la 6e ou la 7e place. Et aujourd’hui, le voilà avec une voiture capable de gagner des courses."

Une référence directe à Norris, dont la trajectoire a changé avec la montée en puissance de McLaren, et qui nourrit l’espoir d’Ocon de voir sa propre situation évoluer à moyen terme.

Haas et Toyota comme nouveau point de départ

La saison à venir marque un nouveau chapitre pour Haas, qui s’engage dans le championnat avec un partenariat titre avec Toyota Gazoo Racing, alors que la Formule 1 s’apprête à entrer dans une ère de nouvelles réglementations techniques.

Toujours en quête d’un retour sur la plus haute marche du podium, Ocon insiste sur le fait que chacun de ses choix de carrière est guidé par une vision à long terme, même si personne ne voit Haas F1 jouer les victoires cette année.

"Je pense qu’il ne faut jamais abandonner, c’est la réponse honnête," affirme-t-il.

"Je suis ici pour me battre pour ça à l’avenir, clairement."

Le Français se montre également lucide sur la situation actuelle de son équipe, tout en rappelant que ses efforts quotidiens vont bien au-delà de simples résultats en fond de grille.

"Sinon, pourquoi je m’entraînerais aussi dur, pourquoi je ferais autant d’efforts pour être ici et me battre pour la 10e place au championnat ?"

"C’est ce que nous faisons en ce moment. Ce n’est pas vraiment ça, le rêve. Alors nous nous battons."