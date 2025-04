Vettel : Norris est un ’véritable modèle’ d’autocritique

Sebastian Vettel estime que Lando Norris est un « véritable modèle » pour son autocritique, rejetant l’idée qu’il s’agissait d’une faiblesse.

Norris a exprimé ouvertement ces dernières semaines ses difficultés avec la McLaren F1 de cette année. Le pilote britannique a connu un week-end difficile à Bahreïn, terminant relativement loin derrière son coéquipier Oscar Piastri et il a réitéré après le Grand Prix ses doutes le concernant.

Norris est l’un des rares pilotes sur la grille à s’autocritiquer publiquement, ce qui lui a valu des critiques externes, estimant qu’il n’a pas la mentalité nécessaire pour devenir champion du monde de F1. Son patron, Andrea Stella, a toutefois pris clairement sa défense.

Vettel, qui a pris sa retraite fin 2022, estime que l’attitude de Norris est une « évolution positive » au sein de la F1 et non un signe de faiblesse.

"Je pense que c’est une évolution positive de ce sport, car nous sommes des gens normaux."

"Nous avons des problèmes comme tout le monde. L’héroïsme est une bonne chose, mais parler de ses problèmes et de ses faiblesses en fait aussi partie. Je pense que c’est une belle évolution à voir et à observer, et vous avez de véritables modèles."

"Je ne pense pas que ce soit un signe de faiblesse. Certains pourraient le critiquer, mais si l’on regarde la situation dans son ensemble, je pense que c’est simplement un progrès."

Malgré les difficultés de Norris avec la MCL39, il est monté sur le podium des quatre courses de 2025. Cependant, Piastri s’est montré le plus rapide des deux pilotes malgré son retard au championnat. Vettel considère toujours Norris comme le favori pour le titre cette année.

"Je placerais toujours Lando comme favori, mais l’avenir nous le dira. Naturellement, les gens recherchent toujours le divertissement, ce qui est bien et fait partie du sport, mais je ne vois pas ces deux-là former un duo vraiment intense et difficile à gérer. Je pense qu’ils vont bien s’entendre et qu’Andrea [Stella] est également en mesure de bien les gérer."

"Les rivalités sont différentes aujourd’hui. Nous nous respections déjà à mon époque et cette génération se respecte mutuellement encore un peu plus. Je pense qu’ils ont progressé et qu’ils parviennent mieux que nous à différencier ce qui se passe en piste et ce qui se passe en dehors."

Vettel a remporté ses quatre titres mondiaux en F1 avec Red Bull entre 2010 et 2013. Bien que ce ne soit pas si simple, Vettel estime qu’il est tout à fait possible que son ancienne équipe puisse renverser la situation.

"Évidemment, Red Bull n’est pas très forte actuellement, mais si l’on remonte un an en arrière, Red Bull a démarré très fort, n’était pas aussi forte à la fin et a quand même gagné. Donc, je pense que, bien sûr, cela peut changer."

"Ce n’est pas si simple à corriger comme problème sur leur F1, mais globalement, je pense qu’ils savent ce qu’ils font. Il est très probable, voire très possible, que Red Bull puisse renverser la situation. Max n’est pas du genre à faire une croix sur une saison donc Red Bull ne le fera pas, même si 2026 est en jeu derrière."