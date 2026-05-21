Pourquoi Verstappen ’n’ira nulle part ailleurs’ que chez Red Bull en F1

David Coulthard pense que Max Verstappen restera chez Red Bull pour le reste de sa carrière en F1, car l’équipe lui permet d’être lui-même et de faire ce qu’il veut, après que le Néerlandais a participé aux 24 Heures du Nürburgring le week-end dernier. Bien que Verstappen détienne un contrat pour courir chez Red Bull jusqu’à la fin de l’année 2028, des spéculations sur son avenir continuent d’arriver toutes les semaines, avec un avenir imaginé chez Mercedes notamment.

Coulthard, qui a lui-même couru pour l’écurie basée à Milton Keynes entre 2005 et 2008, estime que l’approche de l’équipe convient au quadruple champion du monde d’une manière que d’autres écuries ne pourraient pas offrir.

"Il s’est cristallisé dans mon esprit que Max n’ira nulle part. Parce qu’il n’y a aucune autre équipe de Formule 1 qui lui permettrait d’être Max" a déclaré Coulthard dans le podcast Up To Speed. "McLaren ne serait pas capable de le faire. Ferrari ne serait pas capable de le faire."

"Mercedes ne serait pas capable de le faire, malgré le fait qu’il pilotait une Mercedes, juste à cause de l’investissement qui est fait dans le pilote individuel, mais Red Bull le fait. Et en fait, en toute équité et dans l’esprit de M. [Dietrich] Mateschitz, le fondateur de Red Bull, c’est exactement...

"Je me souviens que lorsque je l’ai rencontré pour la première fois avant de signer pour courir pour l’équipe, je lui ai demandé : ’qu’attendez-vous de moi ?’ Et il a dit : ’sois toi-même’. Max est lui-même. C’est pourquoi nous allons couper court aux spéculations d’il y a quelques semaines. En ce moment, Max reste chez Red Bull pour le reste de sa carrière."

Coulthard a ensuite salué les capacités de Verstappen lorsqu’il pilote dans d’autres catégories, et une adaptation qui est l’apanage des grands pilotes, et notamment ceux qui roulent en Formule 1, quand ils vont courir ailleurs.

"C’est l’une de ces choses dans le sport, en fait, où si vous pensez aux sports de raquette et de balle, vous vous dites que si vous êtes champion du monde de squash, vous pensez que vous auriez une chance équitable de jouer un match de tennis contre [Jannik] Sinner, mais bien sûr que non, et de la même manière Sinner ne gagnerait pas au squash."

"Il faut être une sorte de spécialiste dans son domaine pour être vraiment au sommet. Et puis vous avez quelqu’un comme Max qui, d’une manière ou d’une autre... Je ne serais pas surpris s’il était ambidextre. Il semble tout simplement doué pour tout ce qu’il fait et qui implique quatre roues."