McLaren F1 confirme l’efficacité de ses méthodes de développement

McLaren n’a peut-être pas été l’équipe la plus agressive en matière d’évolutions techniques à Miami, mais l’écurie de Woking a une nouvelle fois démontré qu’en Formule 1, la qualité des nouveautés compte parfois davantage que leur quantité. La pause printanière non prévue du calendrier, provoquée par l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, a offert aux équipes un temps précieux pour se concentrer sur le développement de leurs monoplaces à l’usine.

Plusieurs équipes ont ainsi débarqué à Miami avec des packages importants, à commencer par Ferrari. La Scuderia a introduit pas moins de 11 nouvelles pièces, dont un nouveau plancher et une version révisée de l’aileron "Macarena". McLaren et Red Bull ont pour leur part amené sept évolutions chacune.

Du côté de McLaren, toutes les nouveautés sauf une découlaient directement du tout nouveau plancher introduit en Floride. L’équipe championne du monde en titre affirmait que cet ensemble devait apporter "une augmentation de l’appui aérodynamique et de l’efficacité dans toutes les conditions".

Et les résultats ont rapidement validé cette direction technique. Pour Zak Brown, PDG de McLaren, c’est une fierté.

"Bien entendu ! Ce package est issu de nos propres analyses et des premières observations en essias hivernaux et des premières courses. Comme vous pouvez l’imaginer, toutes les équipes observent les stratégies des autres."

"Pour d’autres solutions, il faut attendre. Prenez les ailerons rotatifs (Macarena) de Ferrari et Red Bull. C’est ingénieux et nous pensons que cela pourrait être bénéfique, donc nous ne sommes pas surpris de voir deux équipes l’utiliser. Et nous ne sommes pas surpris par le fait que Red Bull affirme avoir eu l’idée l’an passé."

Avec les progrès réalisés par Red Bull et McLaren ces dernières semaines, rivalisant désormais avec Mercedes et Ferrari en tête, Brown estime que le peloton se resserrera d’ici peu en F1 2026.

"Red Bull a été rapide tout le week-end à Miami, ce qui prouve les excellents développements réalisés sur la voiture. Évidemment, il y a Ferrari et Mercedes, donc on a le top quatre. Si vous comparez les temps au tour actuels à ceux de l’Australie, le peloton commence à se resserrer. Je pense donc que très prochainement, nous retrouverons une grille de départ très compétitive et resserrée."

À Miami, McLaren s’est imposée comme la principale rivale de Mercedes F1, dépassant Ferrari dans la hiérarchie. L’écurie britannique a signé le doublé lors de la course Sprint avant de placer Lando Norris et Oscar Piastri sur le podium du Grand Prix aux côtés du vainqueur Kimi Antonelli.

McLaren a non seulement mis fin à la série de podiums de Ferrari, mais l’équipe a également réussi pour la première fois cette saison à marquer davantage de points que Mercedes sur un week-end : 48 contre 45.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que McLaren remporte une bataille du développement. En 2024 déjà, les évolutions introduites à Miami avaient propulsé Lando Norris vers sa première victoire en Formule 1. L’an dernier, Oscar Piastri et Norris avaient également franchi la ligne d’arrivée avec près de trente secondes d’avance sur George Russell, troisième.

Ancien pilote de F1 et consultant pour la télévision allemande, Timo Glock estime que la grande force actuelle de McLaren réside dans sa capacité à faire correspondre parfaitement les données de soufflerie avec la réalité de la piste.

"C’est toujours le thème principal," a déclaré l’Allemand à Sky Deutschland.

"Tout ce que vous essayez en soufflerie, vous devez être capable de le reproduire à l’identique sur la piste. Il faut travailler avec énormément d’efficacité et c’est clairement le cas chez McLaren."

"Peu importe les nouvelles pièces qu’ils apportent sur la voiture, ça fonctionne."

"Ils les comprennent immédiatement et peuvent tout de suite les transformer en temps au tour."

"C’est ce que McLaren fait de manière très, très convaincante et très efficace depuis plusieurs années maintenant."

Malgré le doublé lors du Sprint, McLaren n’a toutefois pas réussi à battre Kimi Antonelli lors du Grand Prix.

Le pilote Mercedes a signé la pole position samedi avant de convertir cet avantage en victoire dimanche avec trois secondes d’avance sur Norris, tandis que Piastri complétait le podium.

Glock s’est néanmoins montré impressionné par le rythme affiché par Norris en course, le Britannique ayant réussi à maintenir la pression sur Antonelli jusqu’au drapeau à damier, contrairement aux précédentes manches où Mercedes avait souvent creusé l’écart.

"Il fallait clairement sortir les coudes," a estimé Glock.

"Cette fois, c’était le tour de McLaren, et particulièrement de Lando Norris, qui semblait très, très fort sur la distance de course."

"À un moment, nous avons entendu Antonelli se plaindre de températures de pneus trop élevées. Cela montre qu’il devait vraiment attaquer au maximum."

"Avec Lando Norris, cela semblait un peu plus maîtrisé. Maintenant, évidemment, il faut attendre de voir la suite."

Cette hiérarchie pourrait toutefois encore évoluer dès la prochaine manche au Canada. McLaren devrait y compléter ses évolutions. Mais Mercedes n’a introduit que deux nouvelles pièces à Miami et prépare un package d’évolutions beaucoup plus important pour Montréal.

"Mercedes a un cycle de retard concernant les évolutions," a poursuivi Glock.

"Mercedes va maintenant arriver avec un gros package et ils peuvent bien sûr reprendre davantage d’avance."

"Mais pour le moment, le plateau s’est clairement resserré, y compris avec Max Verstappen. Red Bull a aussi bien progressé avec ses pièces. C’est une leçon dure pour Ferrari."

Après quatre manches, Mercedes occupe toujours la tête du championnat constructeurs avec 180 points, soit 70 de plus que Ferrari et encore 16 d’avance sur McLaren.