Alonso ne pourra ’malheureusement’ rien faire d’autre qu’optimiser son Aston Martin
Une F1 rétive et peu performante qui va le rester
Pour Fernando Alonso et Aston Martin F1, le Grand Prix du Canada se présente comme une nouvelle opportunité de rebondir après un début de saison très difficile. Le double champion du monde sait pertinemment qu’il n’y aura pas de miracle avec l’AMR26 non évoluée, mais il visera avant tout un week-end fluide pour tenter de signer un résultat correct. L’objectif est clairement de se rapprocher du peloton, mais sans nouveautés, ce ne sera pas une mission facile.
Au GP du Canada, Cadillac aura des nouveautés, tout comme Haas ou encore Racing Bulls, tandis que d’autres teams en avaient à Miami, et Aston Martin devra attendre fin août pour en amener, ce qui promet une saison très longue jusqu’à la pause.
"Nous avons un différent objectif chaque week-end. Ce week-end, malheureusement nous n’avons pas d’évolutions de performance, donc la seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer, c’est la maniabilité, et améliorer la manière dont on se sent dans la voiture pour optimiser ce qu’on a pour l’instant" a déclaré Alonso.
Il explique néanmoins en quoi lui et Lance Stroll peuvent faire la différence auprès de l’équipe : "Je pense que la mission principale qu’on a, c’est être proches de l’équipe et de progresser tous ensemble aussi vite que possible."
"Depuis le cockpit, on doit faire des retours aux ingénieurs et concepteurs, il y a différentes philosophies pour les prochains mois en termes de concepts de moteur et d’aérodynamique pour amener de la performance, et on doit être précis quant à ce dont on a besoin derrière le volant."
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Aston Martin F1 Team
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