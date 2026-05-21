Comment McLaren F1 est passée du fond de grille aux titres mondiaux

Longtemps engluée dans le fond de grille et traversant l’une des périodes les plus difficiles de son histoire récente, McLaren est parvenue en quelques années à redevenir une référence en Formule 1 jusqu’à reconquérir les titres mondiaux. Arrivé au sein de l’équipe en 2016 avant d’en devenir le PDG deux ans plus tard, Zak Brown a détaillé les éléments qui ont permis cette spectaculaire remontée. Selon l’Américain, le redressement de McLaren ne repose pas uniquement sur la technique, mais avant tout sur une transformation humaine et culturelle profonde au sein de l’écurie.

Lorsque Brown rejoint McLaren en 2016, l’équipe traverse alors une période particulièrement délicate sur le plan sportif et commercial. Les résultats sont insuffisants, les partenaires se raréfient et le climat interne apparaît tendu à cause d’un partenariat avec Honda Racing très mal préparé par Ron Dennis et ses équipes.

"Tout tourne autour des personnes en Formule 1," a expliqué Brown à l’occasion des 10 ans de son arrivée à la présidence de McLaren.

"Quand je suis arrivé, l’équipe traversait clairement une période difficile. Nous étions neuvièmes du championnat, nous n’avions pas beaucoup de partenaires. Et certains de ceux que nous avions n’étaient pas très satisfaits."

Brown évoque également une fracture croissante avec les supporters ainsi que des tensions internes importantes.

"Nos fans étaient frustrés, il y avait de la politique au sein de l’équipe de course. À part ça, tout allait très bien !"

Une boutade évidemment très ironique ! Mais malgré cette situation délicate, Brown estime que McLaren conservait un atout fondamental : l’immense valeur de son image et de son héritage historique en Formule 1.

"Ce qui était formidable, c’était notre marque. Elle n’était pas dans une bonne période, mais on ne peut pas effacer l’histoire et l’héritage."

"Nous savions qu’il y avait quelque chose sur lequel construire, avec énormément de titres et de victoires déjà présents au sein de notre équipe. Mais les différentes composantes ne travaillaient simplement pas bien ensemble."

Brown explique ainsi avoir rapidement considéré que la situation pouvait être corrigée avec les bonnes décisions.

"Je me suis donc dit : ’C’est quelque chose qui peut être réparé’. Notre marque est extrêmement importante, car c’est elle qui attire les partenaires et donne envie aux gens de venir travailler pour l’équipe."

"Nous avions de très bonnes personnes dans l’équipe, qui avaient simplement besoin de leadership, d’accompagnement, d’esprit d’équipe et de transparence."

Parmi les figures majeures du renouveau de McLaren figure également Andrea Stella, directement sous les ordres de Brown et largement salué pour le travail accompli ces trois dernières saisons.

Mais l’un des changements les plus visibles mis en place par Brown dès ses débuts chez McLaren concernait aussi l’identité visuelle de l’équipe, avec le retour de la célèbre livrée papaye, décidé après consultation des supporters.

"La première chose que nous avons faite a été de revenir à la couleur papaye, qui fait partie de notre histoire," a-t-il expliqué. "Nous avons fait cela parce que c’est ce que les fans nous demandaient."

"Nous écoutons donc nos fans. Quelqu’un m’a dit à l’époque : ’Vous faites cela uniquement parce que les fans le veulent’. Et j’ai répondu : ’C’est exactement pour cela que nous le faisons’."

Depuis cette reconstruction progressive, McLaren est redevenue une équipe capable de lutter régulièrement pour les victoires. Après avoir retrouvé le chemin du succès en 2024 avec un titre constructeurs, l’écurie britannique a également ajouté une couronne mondiale pilotes à son palmarès en 2025. Et si les progrès de Miami se confirment, 2026 pourrait aussi être une saison très fructueuse du côté de Woking !