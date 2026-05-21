Lawson défend le clan Red Bull face aux accusations de McLaren F1

Liam Lawson a tenu à clarifier la situation survenue lors du Grand Prix de Miami, après la controverse née de l’ordre d’équipe donné par Racing Bulls et désormais intégré dans une démarche plus large menée par McLaren auprès de la FIA concernant les structures à double engagement en Formule 1. Le pilote néo-zélandais a reconnu une erreur d’interprétation dans la gestion de l’incident impliquant Max Verstappen, tout en rejetant toute idée de consigne inhabituelle ou de traitement préférentiel, insistant sur le fait qu’il s’agissait uniquement d’une mauvaise évaluation en course.

Dans un contexte où chaque décision stratégique est désormais scrutée et peut alimenter des débats politiques au sein du paddock, l’épisode de Miami a pris une dimension inattendue après avoir été cité dans une lettre adressée par McLaren à la FIA. Liam Lawson, interrogé aujourd’hui au Grand Prix du Canada, a détaillé le processus interne ayant conduit à demander au pilote Racing Bulls de céder sa position à Max Verstappen, expliquant que la pression du moment et la rapidité de prise de décision avaient conduit à une analyse incorrecte de la situation.

À Miami, Lawson s’était retrouvé au cœur d’une situation délicate lors d’un duel avec Verstappen, les deux pilotes étant sortis de piste après un contact indirect dans leur lutte pour la position. Bien que le Néo-Zélandais soit ressorti devant le quadruple champion du monde, Racing Bulls lui avait demandé de rendre la position, une consigne qui a depuis été remise en question en interne.

Interrogé à ce sujet, Lawson a reconnu une erreur de jugement du côté de son équipe.

"Oui, nous avons fait une erreur," a-t-il expliqué. "Nous n’aurions pas dû faire cela, car en réalité, la manœuvre était de la faute de Max."

"Et en réexaminant la situation, je pense que la manière dont elle a été analysée par l’équipe a fait que nous ne l’avons pas correctement évaluée, et c’est pour cela que j’ai été surpris. Mais vous avez très peu de temps pour prendre une décision, et c’est pour cela que l’on peut se tromper, et je pense que c’est ce que nous avons fait. Mais c’était clairement quelque chose où, si nous étions confrontés à la même situation, nous ne prendrions pas la même décision."

L’affaire a toutefois pris une dimension supplémentaire après que la radio demandant à Lawson de laisser passer Verstappen a été incluse par Zak Brown dans sa lettre adressée à la FIA. Le patron de McLaren milite pour un encadrement plus strict des relations entre équipes appartenant à une même structure, un sujet sensible dans un championnat de plus en plus complexe sur le plan organisationnel.

Pour Lawson, cependant, cette interprétation est infondée et ne reflète pas la réalité de la situation vécue en course. Le pilote a insisté sur le fait que Racing Bulls n’avait enfreint aucune règle dans sa gestion de l’incident et encore moins voulu aider l’équipe principale, Red Bull Racing.

"C’est des conneries, tout simplement. Nous faisons tout dans le respect des règles. C’est ce qui est le plus important. Nous ne violons aucune règle avec ce genre de situation."

"Et la manière dont cet incident a été analysé, si cela avait été n’importe quelle autre voiture, la décision aurait été exactement la même. Donc c’était simplement une erreur de notre part."