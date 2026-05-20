’Je doute qu’un autre pilote F1 le fasse’ : Coulthard fasciné par Verstappen

L’engagement récent de Max Verstappen aux 24 Heures du Nürburgring continue de susciter de nombreuses réactions dans le paddock. Alors que le quadruple champion du monde de Formule 1 a impressionné pour sa première apparition sur la Nordschleife, David Coulthard estime que peu de pilotes actuels du plateau seraient prêts à accepter un tel défi en parallèle de leur carrière en F1. Pour l’Écossais, l’implication de Verstappen sur l’un des circuits les plus exigeants et dangereux du sport automobile démontre un niveau d’engagement "à l’ancienne" qui le distingue clairement de ses rivaux.

Avant de prendre le départ des 24 Heures du Nürburgring, Verstappen avait préparé son arrivée en endurance avec plusieurs participations à des courses plus courtes sur la Nordschleife plus tôt dans la saison. Une démarche méthodique qui lui a permis de rapidement afficher un rythme impressionnant sur ce tracé mythique long de plus de 25 kilomètres, réputé autant pour son prestige que pour ses dangers.

Car si la Nordschleife est considérée comme l’un des circuits les plus emblématiques du sport automobile, elle demeure également l’une des pistes les plus redoutées au monde. Les risques liés au tracé allemand ont d’ailleurs été rappelés tragiquement le mois dernier avec le décès du pilote Juha Miettinen lors d’une course disputée sur le circuit.

Invité du podcast Up to Speed, Coulthard a insisté sur le fait que la participation de Verstappen au Nürburgring ne devait surtout pas être réduite à une simple sortie plaisir en dehors de la Formule 1.

"C’est un circuit effrayant. J’y ai roulé et le niveau d’engagement nécessaire pour être compétitif, pour être aux avant-postes..." a déclaré l’ancien pilote Red Bull et McLaren.

"Malheureusement, nous avons parlé dans ce podcast il y a quelques semaines d’un pilote qui a perdu la vie sur ce même circuit. C’est la nature même du défi représenté par cette piste."

Pour Coulthard, il est donc réducteur de considérer l’expérience de Verstappen comme un simple loisir lié à sa passion du pilotage.

"Nous ne devrions pas simplement regarder cela en disant : ’Max aime tellement piloter qu’il s’amuse juste le week-end’."

"S’il faisait simplement cela pour le plaisir, il pourrait aller sur n’importe quel circuit homologué par la FIA, très similaire aux tracés actuels de la Formule 1."

Coulthard considère au contraire que le choix du Nürburgring révèle une facette particulière de la personnalité du Néerlandais, notamment son goût pour les défis extrêmes et son engagement total derrière le volant.

"Aller là-bas, c’est un engagement à l’ancienne et c’est ce qui le différencie des autres," a-t-il affirmé.

L’ancien pilote écossais a toutefois tenu à préciser qu’il ne remettait absolument pas en cause le talent des autres pilotes de la grille actuelle.

"Les autres sont techniquement de très bons pilotes. Il n’y a aucun doute là-dessus."

"Mais je me demande honnêtement si un autre pilote de la grille de Formule 1 accepterait aujourd’hui le défi d’aller courir au Nürburgring."