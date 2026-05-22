Sainz espère ’un nouveau départ’ pour Williams F1 mais il veut des évolutions

Carlos Sainz se projette vers le Grand Prix du Canada avec l’espoir de voir Williams F1 viser de nouveau les points. S’il se réjouit d’avoir enfin connu un week-end plus fluide il y a trois semaines, le pilote espagnol reste lucide face au flagrant manque de rythme de la FW48, particulièrement pénalisée par un surpoids en ce début de saison 2026. Pour lui, l’enjeu à Montréal sera de contourner les limites de sa monoplace et les progrès des autres équipes.

Son objectif prioritaire sera de tout optimiser pendant ce week-end de Sprint pour aider l’écurie à optimiser ses réglages, tout en espérant que les petites évolutions apportées par l’équipe puissent l’aider à lutter pour un top 10.

"J’espère que ce sera un nouveau départ pour nous, cette double arrivée dans les points est là où on voudrait être. Pour être réaliste, il nous faudra des évolutions pour être constamment dans les points, mais j’espère qu’on continuera à apporter des pièces, c’est le cas ici, pour améliorer la performance de la voiture, car on en a besoin" a déclaré Sainz, qui s’inquiète plus de l’énergie que des pneus.

"Je pense qu’on a les mêmes pneus que l’année dernière, car le C6 n’était pas utilisable, donc le défi sera le moteur, comment maximiser les choses en qualifs et en course. Je pense qu’on va découvrir de nouvelles choses, le premier circuit à la physionomie stop and go sur lequel on va."

Alex Albon est de l’avis de son équipier, et il est convaincu que ce week-end pourrait être difficile, mais il ne veut pas abandonner son objectif principal, qui est de marquer des points au fil du week-end.

"De petites choses. Le gros package d’évolutions était à Miami, les points sont encore notre objectif, mais ce sera plus difficile car d’autres teams apportent de plus gros packages. Mais le Canada a toujours été un bon circuit pour nous, donc on croise les doigts" a déclaré le Thaïlandais.