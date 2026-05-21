Piastri chez Red Bull en 2027 ? McLaren F1 répond en esquivant le sujet...

L’avenir de Max Verstappen continue d’alimenter les spéculations dans le paddock de la Formule 1, et avec elles les interrogations sur la succession potentielle du quadruple champion du monde chez Red Bull Racing. Parmi les noms régulièrement évoqués figure celui de Oscar Piastri, actuellement engagé sur le long terme avec McLaren. Face à ces rumeurs grandissantes, le PDG de McLaren, Zak Brown, n’a pas voulu démentir. Mais il a tenu à rappeler la stratégie de son équipe : construire un environnement suffisamment attractif pour empêcher toute envie de départ, bien au-delà de la simple force d’un contrat.

Depuis plusieurs mois, le futur de Verstappen chez Red Bull comme en Formule 1 reste un sujet récurrent, notamment en raison de ses critiques répétées concernant les réglementations techniques actuelles.

Le Néerlandais est actuellement lié à Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2028, lors de laquelle il aura 31 ans. Il a déjà laissé entendre qu’il ne prolongerait probablement pas sa carrière jusqu’à la fin de la trentaine ou au-delà de 40 ans, contrairement à Fernando Alonso ou Lewis Hamilton. Le contrat de Verstappen comprend également une clause de sortie conditionnée à sa position au championnat durant l’été.

Pour la période allant de 2021 à 2025, cette clause concernait une présence dans le top 3 du classement pilotes. Désormais, si le quadruple champion du monde ne figure pas dans les deux premiers du championnat à la pause estivale 2026, il serait libre de quitter Red Bull pour la saison 2027.

Dans cette perspective, le nom de Piastri est régulièrement cité comme un possible successeur. Un scénario renforcé par la présence de Mark Webber, ancien pilote Red Bull devenu manager de l’Australien.

Interrogé par The Athletic, Zak Brown répond toutefois par une belle pirouette, reconnaissant juste sans détour que McLaren dispose de deux pilotes convoités par l’ensemble du plateau.

"J’imagine qu’il n’y a pas une seule équipe sur la grille qui ne voudrait pas avoir Oscar et Lando comme pilotes," affirme Brown à Montréal, en réponse aux rumeurs des derniers jours.

L’Américain insiste cependant sur la philosophie adoptée par McLaren pour conserver ses talents : "Mon point de vue général, contrats mis à part, est que notre travail consiste à créer un environnement dans lequel nos pilotes n’ont pas envie de piloter ailleurs, ou dans lequel nos employés ou nos sponsors n’ont pas envie d’aller soutenir une autre équipe."

Brown explique que la stabilité d’une équipe ne doit pas uniquement reposer sur des engagements juridiques.

"Mon travail, notre travail, consiste à créer un environnement où l’on se dit : ’Eh bien, il y a un contrat ? Ah oui, nous avons cela’. Cela doit être un élément secondaire, pour mémoire."

Le patron de McLaren estime qu’une équipe performante doit convaincre ses membres de rester par choix et non par contrainte.

"Vous ne voulez pas retenir quelqu’un simplement parce que vous avez un morceau de papier, vous voulez qu’il dise : ’C’est l’équipe avec laquelle je veux courir, l’équipe dans laquelle je veux être, l’équipe dans laquelle je veux être mécanicien, l’équipe que je veux sponsoriser’."

"C’est l’environnement que je veux créer. Je pense qu’il y a énormément de talent chez McLaren que les autres équipes aimeraient avoir."

Relancé sur le fait qu’il n’avait pas vraiment répondu à la question Brown sourit.

"La priorité absolue est d’avoir les meilleurs pilotes du monde. Dans toutes nos compétitions, l’objectif numéro un est de constituer le meilleur duo de pilotes possible."

"Maintenant je ne changerais le nôtre pour rien au monde mais c’est juste mon souhait..."