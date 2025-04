McLaren F1 : Stella apprécie l’autocritique de Norris, même si elle se fait en public

Andrea Stella, le patron de l’écurie McLaren, a pris la défense du leader du championnat, Lando Norris.

Alors qu’Oscar Piastri, détenteur de la pole position et vainqueur à Bahreïn, est considéré comme calme et stoïque, son coéquipier sombre régulièrement dans l’angoisse et l’autoflagellation après ce que Stella avoue être un week-end « bâclé » pour le Britannique.

Cependant, Stella, qui a travaillé avec des champions comme Michael Schumacher, Kimi Räikkönen et Fernando Alonso, affirme que Norris est globalement dans le même moule.

"Je n’ai jamais vu d’athlète professionnel, et encore moins de pilote de F1, ni même de champion du monde, se sentir parfaitement à l’aise lorsqu’il souhaite faire quelque chose avec la voiture, mais qu’elle ne lui convient pas," répond l’Italien, interrogé sur les propos durs que Norris a de nouveau tenus envers lui-même.

"C’est une situation délicate, mais la façon dont Lando la gère n’est pas différente de celle des autres champions que j’ai pu observer. Lando a même plus de style."

Stella admet cependant que le pilote de 25 ans est « relativement unique » par son ouverture d’esprit publique, souvent dénoncée comme un signe de faiblesse mentale.

"Il le rend visible. Il est très autocritique en interview. Je connais d’autres champions qui seraient prompts à rejeter la faute sur les autres."

Stella estime que la tendance de Norris à « absorber » les erreurs et à « se blâmer » est en réalité bénéfique pour une équipe.

"Par exemple, en Q3, il n’a pas terminé le tour et a immédiatement levé la main pour prendre la faute sur lui, même si nous savons que nous avons apporté des modifications à la voiture qui lui ont compliqué la vie."

"Certains pilotes, dès qu’il y a un problème, rejettent la faute sur l’équipe. Ce n’est pas sain. Ce n’est pas une base solide."

Norris s’est également défendu, expliquant que ce que le public interprète comme de la faiblesse n’est "qu’un moyen d’exprimer sa frustration quand je n’ai pas atteint mes objectifs".

"J’ai un profond désir de réussir et une immense ambition de gagner. C’est comme ça que je suis. Mais je ne pense pas que mes propos aient un impact négatif sur moi. J’ai toujours fait ça et je sais comment chasser les commentaires négatifs de mon esprit."