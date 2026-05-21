Verstappen est encore félicité pour ses 24h du Nürburgring ’incroyables’

Ralf Schumacher a couvert d’éloges Max Verstappen après la prestation du Néerlandais aux 24 Heures du Nürburgring le week-end dernier, qualifiant sa performance d’incroyable, bien qu’elle se soit terminée par une avarie mécanique qui a mis fin à tous les espoirs de victoire. Le quadruple champion du monde s’alignait aux côtés de ses coéquipiers Lucas Auer, Dani Juncadella et Jules Gounon, dans une Mercedes qui a affiché un rythme impressionnant tout au long du week-end.

Le quatuor semblait en route vers un très bon résultat, possiblement la victoire, avant qu’un arbre de transmission cassé ne vienne anéantir tout espoir de podium ou de victoire, et la numéro 3 a finalement franchi la ligne d’arrivée à la 38e place après avoir repris la piste.

"Concernant Max, je dois être honnête, c’est incroyable ce qu’il a accompli là-bas" a déclaré Schumacher dans le podcast Backstage Boxengasse. "Il a pris tous les risques, bien sûr. Je ne pense pas que quelqu’un d’autre aurait osé faire cela."

"Il a tenté des manœuvres et a même dépassé dans l’herbe. Incroyable ! Il était aussi nettement plus rapide que tous les autres. À l’exception de Maro Engel, qui, il faut le dire, a réussi à s’aligner sur le même rythme."

"Mais dans son équipe, Dani Juncadella et Lucas Auer étaient vraiment dans son ombre. Je pense qu’il leur manquait environ trois secondes au tour. C’est un écart assez important. C’est dommage, car il aurait vraiment pu gagner. Il avait une excellente opportunité, mais le problème technique a alors frappé."

L’ancien pilote a également tenu à souligner l’impact plus large de la participation de Verstappen : "Ils ont tout de même réussi à réparer le problème à la fin, de sorte qu’ils ont au moins pu terminer la course, mais se battre pour la victoire n’était plus d’actualité."

"C’est dommage, mais c’est au moins fantastique qu’il l’ait fait. Ce que cela a représenté pour le sport automobile et les courses de 24 heures en Allemagne, avec tant de fans supplémentaires, c’était vraiment merveilleux."

Schumacher est également revenu sur le triomphe de Mercedes avec l’autre voiture officielle, une victoire qui a mis fin à une longue période de disette pour le constructeur lors de cet événement.

"J’aurais adoré le voir gagner. Cela aurait été vraiment énorme. Mais naturellement, je veux aussi que Maro Engel gagne ; je le connais depuis une éternité. Et Mercedes avait traversé une longue période de vaches maigres au Nürburgring, donc c’était une excellente performance d’équipe de leur part."

L’Allemand a conclu son analyse par une observation sur le sommet du sport automobile, rappelant que la catégorie reine qu’est la Formule 1 a un niveau qui se voit dès qu’un de ses concurrents va se battre dans d’autres disciplines.

"Je pense qu’il a montré à tout le monde là-bas qu’il est un pilote de Formule 1 pour une bonne raison. Et je pense que beaucoup de gens ont fini par mesurer à quel point la Formule 1 possède un statut à part dans le sport automobile."