Verstappen et Red Bull fêtent un bel anniversaire au Canada

Le Grand Prix du Canada sera l’occasion pour Red Bull de célébrer le dixième anniversaire de la toute première course et de la toute première victoire de Max Verstappen sous ses couleurs. Dix années de réussite qui se sont concrétisées par quatre titres pilotes et deux couronnes chez les constructeurs. Cette saison est plus difficile pour le pilote et son équipe, mais les améliorations apportées à Miami peuvent laisser entrevoir de meilleurs résultats.

Red Bull rappelle que le Circuit Gilles Villeneuve de Montréal s’impose historiquement comme une terre de premières, puisque c’est là que Daniel Ricciardo a décroché sa première victoire dans la discipline en 2014, avec l’équipe. Mais si la victoire n’est pas une priorité ce week-end, Verstappen se rappelle de son premier succès sous les couleurs du team.

"C’est un sentiment très spécial. Bien sûr, je ne m’attendais pas à gagner, après l’accrochage du duo Mercedes, on vise le podium, mais au final, se retrouver au sommet, c’est incroyable. Entendre l’hymne national néerlandais pour la première fois en Formule 1, je dois forcément penser à mon père et j’ai entendu dire qu’il pleurait, alors oui, c’est incroyable" se souvient le Néerlandais.

"Il a investi beaucoup de temps en moi et cette réussite est aussi grâce à lui. Je n’étais pas nerveux pendant la course, j’essayais juste de me concentrer et de piloter du mieux que je pouvais. Nous nous sommes beaucoup concentrés sur la préservation des pneus car lors de mon dernier arrêt, il me restait encore 32 tours à faire jusqu’à la fin, mais ça s’est bien passé !"

"À cinq tours de la fin, j’ai vu que Kimi relâchait un peu la pression, il a essayé à quelques reprises et bien sûr, cela détruit vos pneus, et à partir de là, je me suis dit ’ok, concentre-toi sur les pneus maintenant et ramène la voiture à l’arrivée’. Je m’en souviendrai à coup sûr et pour le moment, c’est juste un sentiment formidable."

"C’est extraordinaire, je n’ai pas de mots pour l’exprimer. C’était une très bonne compagnie sur le podium, je veux dire, Kimi [Räikkönen] a même couru contre mon père, donc c’est très amusant ! J’ai beaucoup célébré pendant le tour de rentrée aux stands et j’ai eu une petite crampe, mais ça fait partie du jeu !"

Isack Hajdar veut oublier la frustration de son accident à Miami, et il espère profiter des évolutions de la RB22, mais aussi d’un week-end au programme chargé, pour terminer dans les points.

"Depuis Miami, j’ai hâte de remonter dans la voiture et de courir à nouveau. L’Équipe a fourni un package bien plus solide après la pause et nous voulons poursuivre sur cette lancée à Montréal. C’est un autre week-end de Sprint, donc il y a beaucoup d’opportunités d’être performant et de marquer des points" note le Français.

Pierre Waché, le directeur technique, confirme que la monoplace se comporte mieux depuis les évolutions de Miami.

"Miami nous a permis de franchir un net pas en avant, le package d’évolutions ayant apporté des gains de performance encourageants et aidé à corriger certains points clés de la voiture. Cela a mis en évidence certaines faiblesses de la voiture et une marge de progression pour en extraire la performance globale" a déclaré Waché.

"Le Canada sera un autre bon test pour ce package, parallèlement à quelques mises à jour mineures ce week-end. Voir ces progrès se traduire sur la piste après beaucoup de travail acharné en coulisses a été un élan positif pour l’Équipe, et nous nous attendons à ce que le développement de la voiture se poursuive à l’approche des courses européennes."