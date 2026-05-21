’Le minimum que j’espérais’ : Verstappen vient-il de confirmer son avenir en F1 ?

Alors que l’avenir de Max Verstappen en Formule 1 fait l’objet de nombreuses spéculations, le quadruple champion du monde a laissé entendre de manière très claire qu’il pourrait bien poursuivre sa carrière la saison prochaine si les évolutions prévues sur les groupes propulseurs sont validées. Le Néerlandais, particulièrement critique à l’égard de la réglementation moteur 2026, estime que les ajustements envisagés pour 2027 vont enfin dans la bonne direction et pourraient permettre à la discipline de retrouver une F1 plus naturelle et plus plaisante pour les pilotes.

Depuis l’introduction de la nouvelle génération de groupes propulseurs, dont la répartition de puissance approche les 50 % thermique et 50 % électrique, Verstappen n’a cessé d’exprimer ses réserves. Le pilote Red Bull Racing critique notamment la manière dont les pilotes doivent désormais gérer les batteries et l’énergie électrique en permanence, au détriment du pilotage pur. Dès le troisième week-end de la saison, à Suzuka en mars, il avait d’ailleurs reconnu réfléchir sérieusement à son avenir immédiat en F1 tant il prenait peu de plaisir avec les nouvelles règles.

Face aux critiques croissantes des pilotes et des équipes, la FIA a déjà introduit plusieurs ajustements avant le Grand Prix de Miami à la fin du mois d’avril afin d’atténuer les conséquences les plus extrêmes des moteurs actuels.

Après cette course, la Fédération a également annoncé qu’un large accord de principe avait été trouvé pour aller plus loin dès 2027. Le projet prévoit notamment d’augmenter le débit de carburant et de réduire la puissance délivrée par le MGU-K en qualifications afin de rapprocher la répartition énergétique d’un ratio 60/40 en faveur du moteur V6 thermique.

L’objectif serait également, potentiellement, d’augmenter la capacité des batteries afin de rendre le comportement des voitures beaucoup plus naturel.

Interrogé jeudi à Montréal pour la première fois sur ces propositions, Verstappen s’est montré particulièrement enthousiaste.

"Cela va clairement dans une direction très positive," a déclaré le Néerlandais.

Le pilote Red Bull a même précisé que ces changements représentaient "le minimum que j’espérais".

Au fil de ses réponses, Verstappen a laissé entendre de façon de plus en plus explicite que ces ajustements pourraient être déterminants pour son avenir en Formule 1.

Questionné sur le fait de savoir si cela augmentait ses chances de rester en F1 la saison prochaine, il a répondu sans détour : "Oui, définitivement. Je veux simplement un bon produit en Formule 1 et cela améliorera clairement le produit."

Le quadruple champion du monde estime que les modifications prévues permettront enfin d’améliorer l’expérience globale des pilotes.

"Les changements qui vont, je l’espère, arriver l’année prochaine aideront déjà énormément. Parce que j’ai toujours dit que peu importe si j’avais une bonne voiture ou non, c’est surtout une question de produit. Et je pense que le produit sera meilleur ainsi. Donc naturellement, le plaisir augmentera aussi."

Verstappen insiste sur le fait que son attachement à la Formule 1 dépend avant tout du plaisir qu’il y prend.

"Oui, cela rendra le produit meilleur, donc cela signifie que je serai plus heureux et c’est ce que je veux pour pouvoir continuer en Formule 1."

Le pilote Red Bull a également tenu à préciser qu’il n’était pas dans une logique de menace ou d’ultimatum.

"Ce n’est pas une question de ’oui je reste ou non’, peu importe. Personnellement, je suis heureux là où je suis, l’équipe progresse vraiment et c’est aussi très excitant à voir."

Verstappen rappelle toutefois qu’il souhaitait voir évoluer la réglementation depuis longtemps.

"J’ai toujours voulu continuer de toute façon, mais j’ai aussi toujours voulu voir du changement. Et je pense que les changements qui arrivent maintenant sont très, très positifs, je dirais presque un retour à la normale."

"Donc c’est une bonne chose."

Même si la FIA affirme qu’un accord de principe existe déjà, plusieurs constructeurs n’auraient pas encore totalement validé les détails des mesures envisagées.

Certains motoristes pourraient en effet refuser de modifier une réglementation dans laquelle ils ont déjà énormément investi financièrement et techniquement, surtout si leur compétitivité actuelle dépend précisément de la répartition énergétique actuelle.

Carlos Sainz partage d’ailleurs largement l’avis de Verstappen concernant la direction à prendre pour 2027.

Jeudi, l’Espagnol a expliqué que cette proposition correspondait exactement à ce qu’il pense que la Formule 1 devrait faire. Le directeur du GPDA a toutefois rappelé que les intérêts politiques et industriels risquaient encore de compliquer les discussions.

"Malheureusement, comme toujours dans ce sport, il y aura de la politique et des intérêts divergents entre les différents constructeurs, qui pousseront dans un sens ou dans l’autre selon leurs propres intérêts," a déclaré Sainz.

Verstappen se montre lui aussi prudent sur l’issue finale des négociations.

"C’est pour cela qu’il faut attendre que tout soit complètement confirmé. Mais cela doit clairement arriver."

Verstappen a également soutenu l’approche de la FIA et de la F1, qui se montrent ouvertes aux modifications de la réglementation des unités de puissance en fonction des retours des pilotes.

"Je pense que notre influence grandit avec le temps. Plus on réussit dans ce sport, plus on a de poids. Et bien sûr, je suis ravi. En début d’année, j’ai eu plusieurs réunions avec la F1, puis avec d’autres pilotes et la FIA, et c’est formidable de constater leur ouverture d’esprit et leur écoute."

"Car je pense que nous parlons, ou du moins la plupart d’entre nous, dans l’intérêt du sport, car nous voulons simplement l’améliorer. C’est pourquoi nous formulons des recommandations, et je pense que leur démarche est tout à fait justifiée."