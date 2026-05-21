Norris envisage déjà Le Mans avec McLaren en parallèle de la F1

Tout en restant pleinement concentré sur sa carrière en Formule 1, Lando Norris reconnaît regarder de plus en plus vers d’autres horizons du sport automobile. Alors que McLaren accélère les préparatifs de son programme Hypercar en Championnat du monde d’Endurance, le Britannique admet être attiré par la perspective de découvrir d’autres disciplines, notamment les 24 Heures du Mans. Une tendance qui prend de l’ampleur parmi les pilotes de F1, encouragée notamment par les activités hors Formule 1 de Max Verstappen en GT3.

Ces dernières semaines, le sujet des pilotes de F1 cherchant de nouvelles sensations en dehors des Grands Prix a pris de l’ampleur. Les apparitions de Verstappen au Nürburgring en GT3 ont notamment alimenté les discussions et donné envie à plusieurs pilotes d’évoquer publiquement leur intérêt pour d’autres catégories.

Norris, le champion du monde en titre, avait d’ailleurs récemment confié son envie d’essayer une monoplace de Formule E après avoir assisté à l’E-Prix de Monaco. La future Gen4 a notamment été testée récemment par David Coulthard.

Interrogé sur la chaîne YouTube de McLaren, Norris a lui aussi reconnu que l’engagement du constructeur britannique en Endurance à partir de 2027 (voir photo ci-dessous) ouvrait de nouvelles perspectives pour son avenir.

"Vous savez, j’ai toujours le sentiment que je veux aller essayer d’autres choses. Faire Le Mans notamment. Et maintenant que McLaren va faire Le Mans, peut-être que j’irai faire ça un jour," explique-t-il.

"Est-ce que je peux faire ça en parallèle de la F1 ? Cela me semble compliqué même si certains pilotes y sont arrivés. Cela dépend des calendriers mais en général le mois de juin est déjà très chargé de notre côté. On verra bien si je dois attendre la fin de ma carrière en F1. Mais s’il y a une opportunité de faire Le Mans avec McLaren, je serai évidemment ravi de l’envisager."

Le pilote britannique rappelle toutefois qu’il n’a pas encore arrêté de plan précis pour la suite de sa carrière.

"Mais je ne sais pas encore. Je suis encore jeune, donc je n’ai pas encore réfléchi à tout."

Norris se projette également sur un horizon plus personnel et familial.

"Vous savez, dans le futur, j’espère avoir des enfants et qu’ils se lanceront dans le sport automobile ou quelque chose comme ça, afin que je puisse revivre cette histoire une nouvelle fois."

Sur le plan sportif, le pilote McLaren semble avoir retrouvé des couleurs grâce au regain de compétitivité de la MCL40 aperçu à Miami. Vainqueur de la course Sprint puis deuxième du Grand Prix, Norris aborde désormais le rendez-vous montréalais dans de meilleures dispositions.

Le Britannique aura notamment l’occasion de tourner la page de son accrochage avec son équipier Oscar Piastri survenu à Montréal l’an dernier, un épisode qui avait été l’un des moments les plus délicats de sa saison à gérer.