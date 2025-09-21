Verstappen fustige le choix de pneus de Pirelli pour Bakou

Max Verstappen n’a pas hésité à vertement critiquer le choix de Pirelli d’apporter le C6 comme gomme tendre pour Bakou, insistant sur le fait que ce composé est "plus lent dès le début du tour" et que c’est "juste un pneu de qualité inférieure".

Le manufacturier italien avait fait un pari avec sa gomme la plus tendre de sa gamme, plutôt adaptée à un circuit lent comme Monaco. Pour créer peut-être des diversités stratégiques.

Mais selon le pilote Red Bull, le C6 n’est clairement pas adapté à la piste du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

"Ce pneu tendre est plus lent dès le début du tour," a déclaré le quadruple champion du monde après avoir décroché la pole position samedi.

"De manière générale, c’est juste un pneu de qualité inférieure. C’était une bonne idée d’avoir un pneu plus tendre encore mais il a trop d’inconvénients. J’aimerais parler à Pirelli un jour, pour qu’ils puissent le laisser à la maison."

Le pilote Red Bull a souligné que le problème ne se limitait pas à Bakou : le composé le plus tendre a également échoué à Monaco, Imola et Montréal, globalement sur les circuits urbains et les pistes à faible usure où il devrait exceller.

"Ce pneu n’a vraiment fonctionné nulle part, il vaut donc mieux le laisser à la maison."

Verstappen, comme plusieurs autres pilotes, a finalement été contraint de passer aux pneus tendres dans les dernières phases de la Q3.

"À la fin, je ne pouvais même plus utiliser les pneus que je voulais, car nous avions déjà effectué trop de tours avec les pneus médium. La seule option qui restait était un nouveau pneu tendre, mais ce pneu est plus lent."

Cette allocation choisie par Pirelli visait donc à diversifier les stratégies au-delà d’une course à un arrêt sur un circuit traditionnellement peu sujet à la dégradation des pneus. Pourtant, Verstappen a déclaré que le pneu tendre ne fournit "absolument aucune référence", ce qui nuit au travail de réglages et complique les simulations de qualification et de course.

"Nous n’avons plus besoin d’apporter autant de changements radicaux à la voiture mais avec ce pneu, c’est difficile."

"Il vaut mieux imposer une course à deux arrêts que d’utiliser un pneu qui ne soit pas meilleur. Il vaut mieux obliger les pilotes à utiliser tous les composés que d’avoir un pneu qui n’est pas plus rapide."

"On dit que ce pneu est plus rapide, mais il ne l’est pas."