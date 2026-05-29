Ogier propose un véritable essai en rallye WRC à Verstappen

Max Verstappen continue d’impressionner bien au-delà de la Formule 1, au point d’attirer les compliments des plus grands noms d’autres disciplines. Séduit par la polyvalence du quadruple champion du monde, Sébastien Ogier lui a même proposé de découvrir le rallye dans des conditions réelles. Une invitation que le pilote Red Bull ne semble toutefois pas prêt à accepter.

Max Verstappen et Sébastien Ogier (photographiés ici ensemble en 2020 au rallye Monte-Carlo) se sont retrouvés indirectement réunis autour des 24 Heures du Nürburgring. Tandis que le Français assistait à l’épreuve d’endurance allemande, le pilote Red Bull y participait lui sur la Nordschleife pour la première fois de sa carrière.

La course de Verstappen s’est toutefois terminée prématurément alors qu’il occupait la tête à trois heures de l’arrivée, victime d’une défaillance de transmission.

Malgré cet abandon, les performances du Néerlandais ont une nouvelle fois impressionné Ogier, nonuple Champion du monde des rallyes, qui n’a pas manqué de saluer son talent.

"C’était formidable de ressentir l’ambiance des 24 Heures du Nürburgring. Félicitations à Maro Engel pour sa victoire et à Max pour avoir démontré une fois de plus quel pilote exceptionnel il est, quelle que soit la voiture," avait écrit Ogier sur les réseaux sociaux.

Avant d’ajouter avec humour : "Et maintenant, quelle est la prochaine étape, Max ? Le rallye comme ton père ?"

Si ce message se voulait initialement léger, le Français a révélé ce week-end, lors d’une conférence de presse du championnat du monde des rallyes au Japon, qu’il était tout à fait sérieux concernant une éventuelle séance d’essais.

Verstappen avait déjà eu l’occasion de prendre le volant de l’une des anciennes voitures d’Ogier, une Ford Fiesta, l’an dernier. Mais cette expérience s’était déroulée sur circuit et non sur une véritable spéciale.

"C’était évidemment un peu une plaisanterie sur les réseaux sociaux, mais il est clair qu’il aime découvrir de nouvelles expériences," a expliqué Ogier.

"Il a déjà piloté mon ancienne Fiesta l’an dernier, mais c’était sur un circuit. Je lui ai dit qu’il devrait vraiment l’essayer sur un vrai parcours de rallye, parce qu’un circuit n’est pas l’endroit idéal pour une telle voiture."

Le Français estime qu’un compétiteur du calibre de Verstappen pourrait finir par se laisser séduire par la discipline.

"Je suis certain que quelqu’un comme lui pourrait s’y intéresser à un moment donné. Alors pourquoi pas ? Mon message était sincère : s’il veut un jour effectuer un essai, je serai heureux de l’accueillir."

Pour l’instant, cependant, le pilote Red Bull ne semble pas particulièrement tenté par l’idée de se lancer dans une véritable expérience en rallye.

Invité du podcast Up to Speed il y a quelques temps, Verstappen a expliqué que les risques inhérents à la discipline constituaient un frein majeur.

"Je trouve ça vraiment génial," a-t-il reconnu.

"Mais je pense simplement au fait que si je commets une erreur et que je percute cet arbre, l’arbre, lui, ne bougera pas. Et pour moi, c’est là que se situe la limite."

"C’est quelque chose que je ne veux pas faire. Le risque est trop élevé."

"Je sais que cela peut paraître un peu idiot, mais en Formule 1, au moins, la plupart du temps, lorsqu’on a un accident, il y a une barrière, une barrière spécialement conçue pour absorber une partie du choc."

Verstappen considère donc que les deux disciplines ne sont pas comparables sur le plan de la sécurité.

"C’est différent, du moins dans ma tête, et c’est un risque que je ne suis pas prêt à prendre. Mais c’est vraiment impressionnant à voir. C’est incroyable ce que ces gars-là sont capables de faire."