Red Bull et Ford fêtent leur premier podium commun en F1... et maintenant ?

Le premier podium de l’ère Red Bull Ford Powertrains au Grand Prix du Canada marque une étape importante pour le partenariat moteur noué entre Red Bull et Ford. Grâce à la troisième place décrochée par Max Verstappen à Montréal, le constructeur américain retrouve le podium en Formule 1 pour la première fois depuis la victoire de Giancarlo Fisichella avec Jordan au Brésil en 2003.

Ce résultat vient récompenser plusieurs années de travail après la décision de Red Bull de lancer son propre programme moteur pour le règlement 2026, à la suite de l’annonce initiale du retrait de Honda fin 2021. Après avoir discuté avec plusieurs constructeurs, dont Porsche, l’écurie autrichienne avait finalement choisi de s’associer à Ford pour développer son groupe propulseur nouvelle génération.

Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance, a salué un moment symbolique pour les deux partenaires.

"Voir Max décrocher le premier podium de l’ère Red Bull Ford Powertrains est un moment historique pour notre partenariat," a-t-il déclaré. "C’était fantastique d’observer les efforts remarquables réalisés dans la préparation de la saison 2026, et ce résultat récompense le travail fourni par Red Bull Racing et Ford Racing."

Le responsable américain a également insisté sur les progrès globaux affichés par les quatre monoplaces motorisées par Red Bull Ford Powertrains.

"Les progrès observés sur l’ensemble des voitures des équipes Red Bull Racing et Racing Bulls, aussi bien avant le début de saison que pendant celle-ci, ont été impressionnants à voir. Nous avons hâte de voir ce que la suite de la saison nous réserve après cette étape importante."

Au Canada, Red Bull a également pu compter sur les solides performances d’Isack Hadjar et Liam Lawson, auteurs eux aussi de leur meilleur résultat de la saison avec respectivement une cinquième et une septième place à l’arrivée.

Le directeur de l’écurie Red Bull, Laurent Mekies, s’est montré encouragé par les progrès affichés par l’ensemble du package technique.

"Dans l’ensemble, je pense qu’au minimum nous avons confirmé les progrès vus à Miami," a expliqué le Français. "Je pense même que nous avons fait un peu mieux que l’étape franchie à Miami. Nous avons réussi à reprendre un peu de performance aux équipes de tête."

Mekies a notamment souligné l’écart réduit en qualifications comme en course.

"Si l’on regarde simplement les chronos, nous étions à trois dixièmes en qualifications, mais je pense qu’en course nous étions plus proches que le déficit d’une demi-seconde observé à Miami. Là-bas, nous avions terminé à 40 secondes du vainqueur. Ici, nous étions un peu plus proches."

Le patron de Red Bull préfère toutefois rester prudent quant à l’interprétation de cette progression.

"Il n’y a probablement pas de raison de trop s’emballer, car le tracé peut aussi avoir joué un rôle. C’est un circuit qui peut masquer certaines faiblesses de la voiture."

Malgré cette prudence, Mekies estime que la direction prise par Red Bull est la bonne face à une concurrence qui continue également de faire évoluer ses monoplaces.

"Au minimum nous avons confirmé les progrès de Miami," a-t-il insisté. "Je pense que les gars ont réussi à trouver encore un peu plus de performance. Et si l’on considère que nos concurrents ont eux aussi apporté une nouvelle vague d’évolutions ce week-end, cela confirme simplement que nous allons dans la bonne direction avec le développement."