Verstappen et Red Bull en désaccord : Max doit maintenant prouver qu’il avait raison

Les tensions semblent monter chez Red Bull autour de la direction technique prise avec la RB22, notamment concernant ses réglages. Après les critiques publiques de Max Verstappen au Grand Prix du Canada, Ralf Schumacher estime que le quadruple champion du monde dispose désormais d’une occasion idéale pour prouver que ses choix de réglages étaient les bons.

Le week-end du Canada a laissé apparaître certaines fissures chez Red Bull malgré le premier podium de la saison décroché par Max Verstappen. Le Néerlandais s’est en effet montré particulièrement critique envers les choix techniques de son équipe concernant le développement et les réglages de la RB22.

Après les qualifications, Verstappen avait expliqué que Red Bull avait préféré suivre sa propre direction plutôt que les modifications qu’il avait suggérées, affirmant que l’équipe était "convaincue que cela allait fonctionner".

Résultat ? Un podium ! De quoi amadouer les critiques de Verstappen. Pas vraiment ! Malgré sa présence sur la 3e marche, le pilote néerlandais n’a pas caché sa frustration lors de la conférence de presse concernant l’équilibre général de la monoplace, qu’il juge encore insuffisant pour retrouver le sommet de la hiérarchie.

Ralf Schumacher estime toutefois que ces divergences auraient dû rester en interne. Selon l’ancien pilote de Formule 1, les propos de Verstappen traduisent clairement une tension grandissante au sein de l’équipe.

"Max n’a pas mâché ses mots," a déclaré Schumacher. "Il a dit : ’Je leur ai dit que tout était faux mais il voulait quand même y aller’. On peut aussi voir à travers cela qu’il y a des tensions."

L’Allemand reconnaît malgré tout apprécier la franchise du quadruple champion du monde, même s’il considère qu’une telle communication publique n’est pas idéale pour l’équipe.

"D’une certaine manière, je trouve ça bien qu’il montre le fond de sa pensée et qu’il partage tout cela aussi ouvertement, mais en réalité cela devrait rester en interne. Malgré tout, j’ai trouvé que le week-end en lui-même était plutôt calme."

Verstappen se retrouve désormais dans une position particulière selon Ralf : celle de devoir démontrer concrètement que sa propre direction technique aurait permis à Red Bull de retrouver davantage de performance.

"Sa première mission maintenant est déjà de remettre la voiture sur les rails," a expliqué Schumacher.

"L’équipe devrait l’écouter. Cette fois, ils ne l’ont pas fait, donc il a maintenant toutes les cartes en main pour nous montrer à tous, mais surtout à lui-même et à l’équipe, que ses propositions fonctionnent mieux afin de revenir aux avant-postes."

Ralf estime que le principal problème de Red Bull demeure l’imprévisibilité de l’ère post-Adrian Newey sous la direction technique de Pierre Wache.

"Wache sait construire des voitures rapides, mais pas forcément des voitures constantes. Les réglages semblent tellement complexes qu’il est difficile pour le pilote de les maîtriser."

Il a souligné le contraste entre Verstappen et son coéquipier Isack Hadjar à Montréal, où Hadjar s’est montré très compétitif tout le week-end malgré les critiques de Verstappen.

"Cela ne veut pas forcément dire grand-chose, mais quand même. Ils doivent vraiment mieux collaborer maintenant."

"Red Bull a besoin de toute urgence d’une plage de fonctionnement plus large plutôt que de simplement rechercher la performance maximale. Une plage qui reste fonctionnelle même en cas de changement de vent ou si un pilote freine un peu plus tard. C’est précisément ce qui manque actuellement à Red Bull."

Le directeur de l’écurie, Laurent Mekies, a ouvertement admis que Red Bull pourrait réduire relativement facilement les problèmes de rebond et d’instabilité, mais seulement au détriment de la vitesse pure.

"Honnêtement, il serait probablement assez facile de résoudre le problème en ralentissant simplement la voiture. Mais l’objectif est de résoudre le problème tout en gagnant en vitesse. C’est ce qui complexifie la situation."

Mekies a néanmoins insisté sur le fait que la direction prise par Red Bull en matière de développement s’améliore.

"Nous avons confirmé nos progrès," a-t-il affirmé.

"Nos pilotes ont réussi à extraire davantage de performance. À Miami, nous avons terminé à 40 secondes du vainqueur. À Montréal, la course était nettement plus serrée."