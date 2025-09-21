Piastri reste ’mentalement’ le favori chez McLaren F1

Oscar Piastri est le pilote favori chez McLaren pour rempoter la course au titre mondial cette année.

C’est en tout cas l’analyse de Ralf Schumacher, ancien pilote de F1 et consultant pour la télévision allemande. L’Allemand a déclaré que l’Australien de 24 ans réalisait "une saison extrêmement solide et régulière" sans commettre pratiquement aucune erreur.

A part son crash lors des qualifications de Bakou hier... mais Norris n’en a même pas profité en finissant 7e à peine de la séance, avec une autre erreur à son actif.

"Norris n’a même pas assuré un 2e ou 3e chrono alors que son adversaire n°1 est parti à la faute, c’est incroyable," estime Ralf.

"Norris a encore fait son auto-critique, à juste titre. Mentalement, Piastri a assumé son erreur. Il semble avoir une longueur d’avance pour le moment. Surtout si l’on considère qu’il n’en est qu’à sa troisième année en Formule 1, il est plus avancé que Lando sur cet aspect."

"L’année dernière, sa plus grande faiblesse était sa vitesse en course, mais il a manifestement travaillé dur sur ce point et s’est considérablement amélioré. Et il y a autre chose : il gère relativement bien le fait d’être déjà en tête du classement des pilotes à son jeune âge."

En revanche, Schumacher considère que Lando Norris, qui compte 31 points de retard et dont la situation a été aggravée par son abandon à Zandvoort, est moins sûr de lui.

"J’ai l’impression qu’il ne prend pas toujours les meilleures décisions lors des dépassements, surtout par rapport à Oscar ou Max Verstappen."

"Il met souvent trop de temps à se rapprocher, à dépasser, et échoue parfois même deux ou trois fois. C’est une faiblesse majeure. Et puisqu’on en parle, il a également évoqué le fait qu’il n’était pas toujours aussi fort mentalement. On a pu le constater à plusieurs reprises lors de ses performances en qualifications."

"Il faut toutefois préciser qu’il n’a commis aucune erreur lors des qualifications pour les derniers Grands Prix, qui étaient d’un très haut niveau."

Selon Ralf, l’agressivité de Piastri est un autre avantage.

"Il est agressif dans ses commentaires, même dans ses messages radio pendant les courses, et il sait comment exercer une pression sur son équipe. Par exemple, lorsqu’il remarque qu’il est plus rapide que Lando et d’autres choses similaires, il apparait déjà très doué pour ces jeux psychologiques."

"C’est une partie importante de son approche."

Norris, quant à lui, a affirmé qu’il pouvait être un champion du monde « sympa », mais Schumacher reste sceptique.

"Disons-le ainsi : il faut savoir ce que l’on veut et faire preuve d’une certaine intransigeance. Il est possible de piloter agressivement tout en restant fair-play. Max Verstappen en est le meilleur exemple : c’est un champion du monde fair-play, mais aussi un véritable vétéran. Comparé à lui et à Piastri, Norris a naturellement du mal."

"Cette année, il a la chance d’avoir une très bonne voiture, mais en même temps, il a la malchance d’avoir un coéquipier qui est également très bon."