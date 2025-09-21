Red Bull veut ’donner du temps’ à Tsunoda avant de prendre une décision

Laurent Mekies a confirmé qu’il ne prendrait pas de décision concernant l’équipier de Max Verstappen pour 2026 avant plusieurs semaines. Le directeur de Red Bull assure que son équipe a du temps pour faire un choix, et notamment la possibilité de laisser Yuki Tsunoda faire ses preuves dans un environnement sain.

Interrogé sur les spéculations qui affirment qu’Isack Hadjar a été informé par le Dr Helmut Marko qu’il serait promu chez Red Bull Racing en 2026, Mekies n’a rien lâché face aux journalistes à Bakou.

"Vous savez, nous l’avons dit. Nous l’avons répété à maintes reprises. Nous ne sommes pas pressés" a déclaré Mekies.

"Pourquoi serions-nous pressés ? Non, nos pilotes sont sous contrat avec nous."

"Nous avons toutes les voitures nécessaires et nous essayons de leur offrir les meilleures conditions possibles pour qu’ils puissent progresser. Nous savons que Yuki a besoin de ce temps pour montrer ses progrès. Et nous essayons de lui donner autant de temps que possible."

Interrogé sur le fait qu’une promotion de Hadjar pourrait impliquer l’arrivée en Formule 1 du pilote Arvid Lindblad, actuellement en F2, Mekies a rappelé que c’est Helmut Marko qui gère les pilotes à ce niveau : "Je ne pense pas que cela concerne Red Bull Racing. Donc c’est une question à poser à Helmut."

Le directeur de Racing Bulls, Alan Permane, est convaincu qu’une décision de la part de Red Bull au sujet de Hadjar n’arrivera pas de sitôt. Marko a dit qu’il avait besoin de plusieurs courses, mais le Britannique s’attend à une décision vers la fin de saison.

"Je pense que c’est une question délicate à cette période de l’année et, heureusement, nous n’avons pas à prendre cette décision à ce moment-là. Je suis sûr, et je pense que cela a été dit, que ce sera beaucoup plus tard dans la saison" a déclaré Permane.

"Ce que nous devons faire pour Isack, c’est nous assurer que nous, en tant qu’équipe sur les circuits, lui offrons la perfection, afin qu’il dispose d’une voiture dans laquelle il peut bien performer, et il doit bien performer."

"Il doit également offrir la perfection. Nous avons vu que lorsqu’il le fait, que la voiture est bonne et adaptée au circuit et qu’il met tout en œuvre, nous pouvons passer un week-end très solide."