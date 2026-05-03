Verstappen bluffe-t-il sur son avenir en F1 ? Ben Sulayem recadre le débat

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, s’est exprimé sur l’avenir de Max Verstappen, dont les déclarations récentes ont alimenté les spéculations sur un possible départ de la Formule 1. S’il reconnaît que le quadruple champion du monde manquerait au championnat, il se dit convaincu que ce scénario ne se produira pas.

Ces dernières semaines, Verstappen a en effet laissé entendre qu’il pourrait quitter la discipline dès la fin de la saison, en raison de son désaccord avec la direction prise par la F1, notamment avec la répartition 50-50 entre énergie thermique et électrique imposée par les nouveaux groupes propulseurs. Le Néerlandais a par ailleurs insisté sur le fait que son manque de compétitivité n’était pas au cœur de sa réflexion, évoquant avant tout un plaisir de pilotage en baisse.

Face à ces prises de position, Ben Sulayem a tenu à rappeler la primauté de la discipline sur les individualités.

"La F1 est plus grande que tout le monde. Les présidents vont et viennent ; les équipes vont et viennent ; les promoteurs vont et viennent ; les pilotes vont et viennent."

Le dirigeant émirati a également tenu à relativiser les propos du pilote Red Bull, en s’appuyant sur une rencontre récente après les qualifications.

"Je viens de le voir, et il était positif, les changements apportés vont dans le bon sens," dit-il, confirmant ainsi les paroles tenues par Verstappen, même si ce dernier pense qu’il faut faire encore (bien) mieux.

"Quand vous gagnez et que soudain vous ne gagnez plus, bien sûr, vous vous exprimez, et je peux comprendre cela. C’est le cycle des choses. Il a remporté le titre quatre fois, et que disaient les autres quand il gagnait ?"

"Maintenant, j’entends Toto [Wolff, directeur de Mercedes F1] me dire : ’Tout le monde est contre moi’, et je lui ai répondu : ’Oui, mais tout le monde était contre Christian Horner en son temps’. C’est le cycle de la vie."

Dès lors, il invite à relativiser la portée des déclarations publiques.

"Les gens disent des choses, mais est-ce qu’ils le pensent vraiment ? Si jamais Max part, il nous manquera, mais le sport continuera. Tant de stars et d’équipes sont venues et reparties, mais la Formule 1 restera toujours, et la FIA restera toujours."

Ben Sulayem n’en demeure pas moins admiratif du pilote néerlandais.

"Je suis fan de la manière dont Verstappen pilote," confie-t-il, en saluant notamment ses qualités mentales.

"Il ne se disperse pas. Il est fort, pas seulement dans sa façon de piloter, mais mentalement il est très fort."

"Mais après ce qui s’est passé, peut-être l’an dernier en manquant un cinquième titre face à Lando Norris pour deux points, puis cette année, je pense qu’il avait besoin d’exprimer ce qu’il ressentait."

"Mais ce qu’il dit, est-ce vraiment ce qu’il veut faire ? Je ne le pense vraiment pas."